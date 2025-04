Becas Progresar abril 2025: cronograma de pagos, montos y novedades que no podés dejar pasar

Miles de estudiantes de todo el país están a la espera del primer pago del año correspondiente a las Becas Progresar, el programa que brinda apoyo económico a quienes buscan terminar sus estudios. Si formás parte del plan, este mes hay dos noticias claves: empieza el pago de la primera cuota del ciclo 2025 y se liquida la retención del 20% acumulado durante el 2024. Pero, ¿cuándo se cobra exactamente y cuánto te corresponde? Acá te lo contamos todo.

Cuándo se cobra la Beca Progresar en abril 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos para abril. Los depósitos se harán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre el jueves 10 y el miércoles 16 de abril.

Calendario de pago por terminación de DNI:

Jueves 10 de abril : DNI terminados en 0 y 1

: DNI terminados en 0 y 1 Viernes 11 de abril : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 Lunes 14 de abril : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 Martes 15 de abril : DNI terminados en 6 y 7

: DNI terminados en 6 y 7 Miércoles 16 de abril: DNI terminados en 8 y 9

¿Qué se paga en abril?

Durante este mes, se realizarán dos pagos importantes:

Primera cuota del ciclo lectivo 2025 para los nuevos beneficiarios. Liquidación del 20% retenido en 2024, correspondiente a estudiantes de nivel obligatorio y del primer año de nivel superior.

Este último pago depende de si el estudiante presentó toda la documentación requerida, como la tercera certificación de regularidad escolar.

¿Cuánto se cobra con Progresar en abril?

El monto mensual de las Becas Progresar 2025 se mantiene en $35.000, según lo establecido por la Resolución 888/2024. De ese total:

$28.000 se cobran todos los meses

$7.000 son retenidos y se pagan al final del ciclo, si se cumplen los requisitos académicos

Retención acumulada de 2024: ¿cuánto vas a cobrar?

Quienes se inscribieron en la primera convocatoria 2024 y cobraron las 12 cuotas, recibirán $66.000 como liquidación del 20% acumulado.

y cobraron las 12 cuotas, recibirán como liquidación del 20% acumulado. Los que ingresaron en la segunda convocatoria, que tuvo solo seis cuotas, recibirán $42.000.

Inscripción abierta a Becas Progresar

Todavía está habilitada la inscripción para las distintas líneas del programa, que podés hacer desde la página oficial de Becas Progresar.

Importante:

La línea Obligatorio (para estudiantes de primaria y secundaria) cierra el 10 de abril

(para estudiantes de primaria y secundaria) Las otras líneas del programa seguirán abiertas en las próximas semanas

Requisitos para seguir cobrando

Para no perder el beneficio, tenés que:

Presentar la certificación de alumno regular

Asistir a clases de forma regular

Mantener actualizado tu perfil en Mi ANSES

No superar el tope de ingresos familiar establecido

No olvides que si no cumplís con alguno de estos requisitos, la beca puede suspenderse o no renovarse.

¿Tenés dudas sobre tu situación? Podés consultar el estado de tu beca ingresando con tu CUIL a Mi ANSES, llamar al 130, o revisar en la app Mi Argentina.