Becas Progresar 2026: el Presupuesto prevé aumento y cambios clave en educación

El debate por el Presupuesto nacional vuelve a poner en foco el destino de los fondos públicos y las prioridades del gasto para el próximo año. En un contexto de ajustes y redefiniciones, el área educativa aparece atravesada por decisiones que combinan refuerzos puntuales con recortes en otras partidas clave.

El Presupuesto 2026 avanza en Diputados

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso recibió dictamen de mayoría y será debatido este martes desde las 17:00 en la Cámara de Diputados. Entre los puntos destacados del texto se encuentra un aumento real en la partida destinada a becas educativas, que incluye al programa Becas Progresar, gestionado por ANSES.

Aumento real para las Becas Progresar en 2026

Según el detalle presupuestario, la inversión total destinada a becas educativas tendrá en 2026 un incremento real del 4,1% en comparación con el año anterior.

Dentro de este grupo se encuentran las Becas Progresar, uno de los principales programas de apoyo económico para estudiantes de todo el país, orientado a acompañar la continuidad y finalización de los estudios.

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes de:

Nivel obligatorio .

. Nivel superior .

. Formación profesional.

El programa brinda un apoyo económico mensual, condicionado al cumplimiento de requisitos académicos y socioeconómicos, con el objetivo de fortalecer la trayectoria educativa.

Las líneas del programa Progresar

Actualmente, el plan cuenta con distintas líneas, entre las que se destacan:

Progresar Obligatorio .

. Progresar Superior .

. Progresar Trabajo.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar debe ser inferior a tres veces el salario mínimo, vital y móvil para poder acceder al beneficio.

Requisitos de edad para acceder al beneficio

La edad general para postularse a las Becas Progresar va de 16 a 24 años. No obstante, algunas líneas del programa extienden el rango etario, dependiendo del nivel educativo o la situación particular del estudiante.

Qué cambios tuvo el programa Progresar durante 2025

Durante 2025, el programa registró una reducción en la cantidad de estudiantes alcanzados. Esto se explicó por la decisión de excluir, en la primera convocatoria del año, a los alumnos de colegios privados.

Más adelante, en la segunda convocatoria, el Gobierno resolvió volver a incluirlos a través de la Resolución 1149/2025, lo que permitió ampliar nuevamente el universo de beneficiarios. Esta marcha y contramarcha tuvo un impacto directo en el número total de estudiantes cubiertos durante el año.

Cuándo será la próxima convocatoria a Becas Progresar

La próxima convocatoria a las Becas Progresar está prevista para antes del inicio del ciclo lectivo 2026. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó la fecha exacta de apertura de inscripciones.

Otros cambios educativos incluidos en el Presupuesto 2026

Además del refuerzo en las Becas Progresar, el proyecto de Presupuesto introduce modificaciones relevantes en el área educativa.

Entre los puntos más destacados se encuentran:

Derogación del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso del 6% del PBI para el gasto en educación.

que fijaba un piso del para el gasto en educación. Asignación total de $7,7 billones para la función Educación y Cultura , con una caída real del 1% frente a 2025.

para la función , con una frente a 2025. Reducción aún mayor en comparación con los niveles de 2023.

Ajustes en Vouchers Educativos y alfabetización

El Presupuesto 2026 también prevé cambios en programas específicos: