Becas Progresar 2026: Cuándo abre la convocatoria, requisitos y nuevos montos

El inicio del año escolar 2026 pone nuevamente en el centro de la escena a las Becas Progresar, el programa de acompañamiento económico gestionado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES. Con el objetivo de fomentar la terminalidad educativa y el avance en carreras estratégicas, miles de estudiantes argentinos aguardan la apertura oficial de la primera convocatoria del año, que suele coincidir con el comienzo del ciclo lectivo.

A continuación, presentamos la información más actualizada sobre las fechas estimadas, los requisitos clave y los montos que rigen para este nuevo período.

Fechas estimadas de inscripción para 2026

Históricamente, el Ministerio de Educación (ahora bajo la Secretaría de Educación) habilita dos ventanas de inscripción anuales. Para 2026, si bien no se ha emitido una resolución con el día exacto de apertura, fuentes oficiales y el comportamiento de años anteriores indican que la Primera Convocatoria se desarrollará entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

Esta ventana estará abierta para todas las líneas del programa:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.

Para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria. Progresar Superior: Destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.

Destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales. Progresar Enfermería: Para quienes cursan la carrera de enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.

Para quienes cursan la carrera de enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados. Progresar Trabajo: Orientado a cursos de formación profesional avalados por el INET, cuya inscripción suele extenderse durante más meses del año.

Requisitos y condiciones socioeconómicas

El factor determinante para acceder a la beca sigue siendo el nivel de ingresos del grupo familiar. Para este 2026, el límite se mantiene en tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Dado que el salario mínimo se actualiza periódicamente, el tope de ingresos permitidos para postularse se ajustará automáticamente con cada nueva resolución del Consejo del Salario.

Además del límite económico, los aspirantes deben cumplir con:

Edad: Entre 16 y 24 años para las líneas generales. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados en el nivel superior y no tiene límite de edad para la línea de Enfermería.

Entre 16 y 24 años para las líneas generales. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados en el nivel superior y no tiene límite de edad para la línea de Enfermería. Nacionalidad: Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI. Regularidad: Estar inscripto en una institución educativa pública o privada debidamente acreditada ante la Secretaría de Educación.

Cambios académicos y certificación de materias

Para 2026, se ha reforzado el control sobre el avance académico. Los estudiantes de nivel superior que se inscriban como “avanzados” deberán acreditar haber aprobado al menos el 50% de las materias del plan de estudios correspondiente al año anterior.

En cuanto al nivel obligatorio, la certificación de asistencia es trimestral y automática a través de los registros escolares. El incumplimiento de la asistencia regular o la falta de participación en los cursos de orientación vocacional (cuando sean requeridos) puede ser motivo de suspensión inmediata del beneficio.

Montos y el cobro del 20% retenido

Actualmente, el monto bruto de la beca se sitúa en los $35.000 mensuales. Es importante recordar que ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene como garantía de cumplimiento.

Durante este mes de enero de 2026, muchos beneficiarios del ciclo lectivo anterior están percibiendo el pago extra por el acumulado de esas retenciones. Los montos de este reintegro varían según la línea y el momento de inscripción:

Quienes se inscribieron en la primera convocatoria de 2025 pueden recibir hasta $56.000 o $63.000 extras.

extras. Para quienes lo hicieron en la segunda convocatoria, el refuerzo ronda los $28.000.

Para 2026, el Presupuesto Nacional contempla una actualización real en las partidas de becas educativas, por lo que se espera un ajuste en el valor mensual de la cuota que acompañe la inflación proyectada, aunque el anuncio oficial del nuevo valor se daría junto con el inicio de la inscripción en marzo.

Cómo inscribirse paso a paso

Una vez habilitada la fecha, el trámite se realiza de forma totalmente virtual: