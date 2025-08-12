Becas Progresar 2025: Cómo inscribirte y qué fechas no te podés perder

El Gobierno Nacional ha dado a conocer en agosto de 2025 una nueva convocatoria para las Becas Progresar de Anses, programa que proporciona apoyo económico a jóvenes en su camino hacia la finalización de estudios y formación profesional. Además, se ha divulgado el calendario de pagos correspondiente a este mes. A continuación, se detallan todos los aspectos relevantes.

¿Cuáles son los plazos para inscribirse en las Becas Progresar?

Las Becas Progresar, que gestiona Anses pero dependen de la Secretaría de Educación, están dirigidas a jóvenes de 16 a 24 años que desean completar su formación académica. Este programa es clave para impulsar el acceso a la educación en todo el país.

Los plazos de inscripción son los siguientes:

Finalización de la Educación Obligatoria: hasta el 1º de septiembre .

hasta el . Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre .

del . Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre.

En 2024, más de 1,3 millones de estudiantes fueron beneficiarios de estas becas. Hasta ahora en 2025 se han registrado más de 726 mil becarios, lo que sugiere una tendencia creciente en la participación, de acuerdo con la Secretaría de Educación.

Calendario de pagos de las Becas Progresar en agosto de 2025

La Anses ha establecido un cronograma de pagos para agosto de 2025, permitiendo que los beneficiarios planifiquen su mes de acuerdo a las siguientes fechas:

lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Este cronograma es esencial para que los jóvenes beneficiarios puedan estar al tanto de las fechas de cobro y así gestionar mejor sus gastos del mes.