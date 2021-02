Becas 2021: ¿Cómo inscribirse y cobrar más de $20.000?

El Ministerio de Educación confirmó mediante su cuenta de Twitter que las inscripciones 2021 para las Becas Manuel Belgrano ya están abiertas.

Se trata de una beca de estudio que se otorga a estudiantes de carreras estratégicas y con las cuales se puede llegar a cobrar más de $20.000; y que además, es compatible con la AUH (Asignación Universal por Hijo) de la Anses. Conocé el resto de los detales acá.

¿En qué consisten las Becas Manuel Belgrano?

La Beca Manuel Belgrano es un beneficio que dura 12 meses, que, de acuerdo al Ministerio de Educación, es para jóvenes de bajos recursos; que a su vez, cursen carreras universitarias que se consideren estratégicas, “para el desarrollo económico y productivo del país”.

Monto de la beca

En lo que respecta al monto de la beca, esta equivale a “dos ayudantías de segunda simples ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente”. En este sentido, en la actualidad, el valor de una ayudantía es de $10.265,89; por lo que la beca pagaría un poco más de $20.500.

¿Quiénes pueden cobrar las Becas Manuel Belgrano?

Esta beca es para argentinos nativos o naturalizados con DNI de entre 18 y 30 años, que a su vez, estudien en universidades públicas. Además, los integrantes de pueblos originario o personas con discapacidades no tienen límite de edad.

Aunado a ello, desde el Ministerio de Educación, informaron que el grupo familiar del postulante no debe percibir más de 3 salarios mínimos mensualmente. Es decir, no el ingreso familiar no puede superar los 64.800 pesos al mes.

Por otra parte, en el caos de quienes cobren la Asignación Universal por Hijo, no perderán el acceso a este programa aunque reciban la beca.

Carreras estratégicas

Las carreras que se consideran estratégicas actualmente, se enmarcan dentro de áreas como: Ambiente, Alimentos; Energía, Gas, Minería Movilidad y Transporte, Petróleo y Computación e Informática (podés consultarlas en detalle acá).

Fechas y proceso de inscripción

Por último, el tiempo para la inscripción estará habilitado hasta fines de abril; las inscripciones comenzaron el pasado 12 de febrero y culminarán el próximo 30 de abril. Para registrarte, tenés que ingresar al sitio web de las Becas Manuel Belgrano y realizar el proceso de registro completando el formulario con los datos solicitados.