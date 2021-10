Beca Bicentenario o PNBB ¿Cómo inscribirse?

Por lo general, muchas personas, tienen el sueño de recibirse de una carrera universitaria y, su profesión, no se encuentra en una universidad pública o, bien, no tienen los recursos económicos para realizarla.

Por ello, las Becas Universitarias en Argentina ayudan a los jóvenes o personas que deseen estudiar y formarse profesionalmente. Más, en un país como Argentina donde, económicamente, no está pasando un gran momento.

Las becas Bicentenario o PNBB es un recurso extraordinario para aquellos estudiantes que deseen formarse. ¿Te interesa? Sigue leyendo que te contaremos todo lo que debes saber sobre ella.

¿Qué es y para qué sirve la Beca Bicentenario?

Seguramente, si no conoces este programa educativo del Gobierno Argentino, te preguntarás ¿Qué es y para qué sirve la Beca Bicentenario? Bien, la misma, se trata de un programa educativo dispuesto por el Ministerio de Educación en donde se juntan todos los jóvenes o personas con secundario completo para carreras de área técnica o científica.

Si eres uno de los seleccionados para la Beca Bicentenario podrás optar a entrar a una tecnicatura, profesorado o universidad pública / privada. ¿Genial no? Sigue leyendo para enterarte como ingresar a la Beca Bicentenario y los requisitos que necesitas tener.

Requisitos para inscribirse en la Beca Bicentenario

Los requisitos para inscribirse en Beca Bicentenario son fáciles y, a continuación, te los contaremos a detalle:

Ser mayor de 18 años.

Tener el secundario completo sin adeudar materias pendientes.

Enfocarte en Carreras Técnicas o Científica.

¿Cómo inscribirse en las Becas Bicentenario? Guía Paso a Paso

Si quieres unirte a la beca bicentenario dispuestas por el Gobierno dirigido por Alberto Fernández debes hacerlo siguientes pasos.

Ve a la Página de Argentina Beca Educación o haz clic aquí que te redirigirá directamente. Toca en el apartado de “Becas Progresar”. Posteriormente, debes ingresar en donde dice “Postulación a Beca Bicentenario” Debes registrarte o iniciar sesión con la cuenta de Mi Argentina. Te tomará unos minutos. Completa el formulario que te solicita el Gobierno Nacional que se comprende de: nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, entre otros. Envíala y listo. Tendrás que esperar a ser aceptado.

Cabe destacar que, si tienes alguna duda sobre el programa de Beca Bicentenario, puedes enviar un correo a becaestudiantil@unlu.edu.ar donde, en cuestión de días, te responderán acorde al volumen de consultas que posean.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Beca Bicentenario

¿Qué paso con la Beca Bicentenario?

Si has intentado, anteriormente, postularte en Beca Bicentenario y se te ha denegado o bien, no has tenido respuesta, a continuación, te explicaremos el porqué.

Este programa educativo se ha dispuesto desde el Segundo Gobierno de Cristina Fernández, el cual terminó en diciembre del 2015 cuando asumió Mauricio Macri. En ambos mandatos, el programa, fue variando sus temas o puntos clave, lo cual imposibilitaba a muchos.

Al final del Gobierno de Macri, se retomó el programa luego de 2 años parado y incrementado los montos y la facilitando los requisitos. Ahora, luego de un año de pandemia, el Alberto Fernández planea darle más prioridad.

¿Cuál es el monto de la beca?

El monto de la beca Bicentenario varía según el beneficiario. Para un estudiante que recién empieza, el cobro inicial es de alrededor de 16.000 pesos argentino hasta 40.000 para aquellos que hayan terminado la carrera.

¿Cómo renovar la Beca Bicentenario en el 2022?

Renovar la beca bicentenario para 2022 es sumamente fácil. Solamente, debes seguir los mismos pasos que te hemos explicado anteriormente para aplicar desde 0.

¿Es una beca solo para universitarios?

Si, solamente, para universitario. Existen otras becas disponibles por el Gobierno que puedes consultar en la misma página web.