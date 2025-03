BBVA inició cierre de cuentas en Latinoamérica: qué deben hacer los usuarios en Argentina

Miles de clientes del BBVA en México se sorprendieron en marzo por el anuncio del cierre masivo de cuentas. Este movimiento generó incertidumbre en la región, y muchos argentinos comenzaron a preguntarse si una medida similar podría implementarse localmente. En un contexto bancario cada vez más digitalizado, la actividad de las cuentas pasó a ser una variable clave para los bancos.

Qué pasó en México con las cuentas del BBVA

El BBVA México inició el 21 de marzo de 2025 un proceso de cancelación progresiva de cuentas sin actividad y sin saldo, bajo dos criterios centrales:

Cuentas inactivas durante al menos tres meses consecutivos

Saldo igual a cero pesos

La medida responde a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que obliga a las entidades a optimizar el uso de sus plataformas y mantener sus bases de datos actualizadas.

Fechas claves del cierre en México:

18 de abril: cuentas inactivas de enero a marzo

16 de mayo: febrero a abril

Continúa mensualmente hasta el 19 de diciembre

Productos afectados: Libretón-Mi Despensa, BP-Link Card, Maestra PyME BBVA, Libretón Premium, entre otros.

¿Qué implicancias tendría una medida similar en Argentina?

Aunque en Argentina no se anunció un plan igual, la posibilidad de que los bancos locales imiten la estrategia mexicana no es lejana, ya que muchas entidades aplican políticas similares de forma más silenciosa o caso por caso.

En Argentina, una cuenta puede ser bloqueada o cerrada si:

No registra movimientos durante 12 meses o más

Se sospecha de origen dudoso de fondos

Hay deudas impagas o juicios asociados

o asociados Se vencen las tarjetas vinculadas sin renovación

La normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que los bancos deben preservar el orden financiero y pueden suspender cuentas por inactividad prolongada o riesgos asociados.

¿Qué pasa con el dinero si se cierra una cuenta?

En el caso mexicano, si la cuenta no tiene saldo, se cancela sin mayor trámite. Pero cuando hay fondos, pueden ser retenidos hasta que el titular se presente. Si el banco no logra ubicar al cliente, puede aplicar medidas como:

Transferencia a cuentas internas de seguridad

Retención hasta que el cliente regularice su situación

En algunos países, los fondos pasan a un fondo de garantía

En Argentina, el dinero no se pierde, pero acceder a él podría volverse complejo si no hay una gestión oportuna por parte del cliente o sus herederos.

¿Qué deben hacer los usuarios para evitar el cierre de su cuenta?

Mantener una cuenta bancaria activa en Argentina no requiere grandes esfuerzos, pero sí constancia. Para prevenir el cierre o bloqueo, se recomienda:

Realizar al menos una transacción cada 6 meses (una transferencia, compra, o depósito)

(una transferencia, compra, o depósito) Revisar periódicamente la bandeja de mensajes del home banking

Actualizar datos personales ante cualquier cambio

ante cualquier cambio Informar a familiares sobre la existencia de la cuenta, especialmente si tiene saldo

Además, es clave leer las condiciones generales del banco. En el caso de BBVA Argentina, el documento actualizado en 2024 ya advertía sobre posibles bloqueos por inactividad, sospechas de fraude, o vencimiento de tarjetas sin uso posterior.

¿Qué ocurre si el titular fallece?

En muchos casos, las cuentas quedan inactivas porque el titular falleció y los familiares desconocen la existencia del dinero. Hoy, los bancos argentinos no están obligados a notificar a herederos, salvo que haya un trámite formal iniciado por ellos.

Expertos proponen que se legisle una solución como:

Un registro de beneficiarios potenciales

Notificaciones automáticas al detectar inactividad prolongada

Un protocolo para permitir la reclamación simple por herederos

¿Podría implementarse en Argentina un cierre masivo como en México?

En términos legales, los bancos argentinos tienen la facultad de cerrar cuentas bajo ciertas condiciones. Aunque aún no hay un cronograma público como el mexicano, la tendencia mundial apunta a optimizar recursos y reducir cuentas inactivas.

BBVA no es el único. Otros bancos grandes también analizan cerrar cuentas que no se usan. Por eso, si tenés una cuenta que no usás pero que querés conservar, lo ideal es hacer un pequeño movimiento cada tanto y mantener tus datos actualizados.

La digitalización del sistema financiero obliga a los usuarios a estar más atentos que nunca. Las cuentas inactivas podrían desaparecer sin previo aviso, y con ellas, tus ahorros si no tomás las precauciones necesarias.