Roberto Baradel habló tras el aumento a Docentes: ¿Qué dijo el Titular de SUTEBA?

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, habló luego de que El Gobierno Bonaerense firmara un nuevo aumento a Estatales y Docentes de la Provincia. El Sindicalista afirmó que las clases están garantizadas y reveló cuál es la fórmula que Vidal no cumplió y Kicillof sí.

"Las condiciones para que en la provincia de Buenos Aires se cumplan los 180 días de clases en el ciclo lectivo 2022 están dadas", aseguró Baradel. "La fórmula es diálogo. Diálogo y resultados", manifestó.

"Era también la fórmula en el gobierno de Vidal, la diferencia es que el Gobierno de Vidal eligió bajarnos el salario, perseguir a los trabajadores y no invertir. Eligió no tener diálogo y no invertir en educación y por eso se llevaron adelante los conflictos que se llevaron", criticó el Gremialista.

¿Qué dijo Baradel sobre la reunión por el aumento?

El sindicalista habló luego de lo que fue una nueva reunión entre los gremios estatales y la provincia de Buenos Aires para rediscutir las paritarias tras el último anuncio del INDEC.

"Es la tercera vez que el Gobierno Bonaerense convoca a los trabajadores cumpliendo la palabra y lo afirmado en la cláusula de revisión en relación a los aumentos con respecto a la inflación", remarcó el Sindicalista.

"Hay que tener en cuenta que el compromiso que asumió el Gobierno y la decisión que tenemos los trabajadores es que los salarios le ganen a la inflación", insistió Roberto Baradel. "Yo lo dije claramente, la inversión que está haciendo Kicillof para la reparación de escuelas y construcción de nuevas escuelas es muy importante", destacó.

Finalmente, Baradel llamó al Frente de Todos a "construir unidad para un proyecto nacional" de cara a lo que serán las elecciones del próximo año.