Bancos rechazan que sueldos y jubilaciones se paguen en billeteras virtuales ¿Por qué?

Mientras avanza la discusión sobre los cambios en el mercado laboral argentino, un nuevo punto generó tensión entre el Gobierno y las principales entidades financieras del país. La posibilidad de que los salarios, jubilaciones y asignaciones puedan acreditarse en billeteras virtuales abrió un fuerte debate sobre la seguridad y el rol del sistema bancario tradicional.

La postura de las cámaras bancarias frente al uso de billeteras digitales para el cobro de haberes

Las cámaras ADEBA, ABA y ABAPPRA se pronunciaron en conjunto para rechazar la idea de permitir el depósito de haberes en plataformas digitales, una opción contemplada dentro de la reforma laboral oficial. Según afirmaron, el mecanismo actual —basado en bancos regulados y supervisados— constituye “una de las políticas públicas más sólidas de las últimas décadas”.

Destacaron que este sistema se mantuvo firme incluso en momentos de fuerte inestabilidad económica, y remarcaron que los servicios ofrecidos a trabajadores y jubilados son de calidad y sin costo. Además, expresaron que las normas vigentes están alineadas con estándares internacionales que priorizan la seguridad y la trazabilidad de las operaciones financieras.

Los riesgos que advierten los bancos para los usuarios

Las entidades financieras sostienen que trasladar el pago de haberes a billeteras digitales provocaría una baja en los niveles de formalidad y en las exigencias regulatorias. Según su postura, las plataformas virtuales no operan bajo el mismo grado de supervisión que los bancos, lo que podría generar vulnerabilidades.

Entre las advertencias planteadas, mencionaron:

Mayor exposición a pérdidas si la empresa que opera la billetera atraviesa problemas financieros o administrativos.

si la empresa que opera la billetera atraviesa problemas financieros o administrativos. Menor control y transparencia en comparación con el sistema bancario tradicional.

en comparación con el sistema bancario tradicional. Afectación directa a millones de usuarios si las plataformas no logran garantizar la misma protección que un banco regulado.

En este contexto, aseguraron que “relajar las condiciones para el pago de sueldos y jubilaciones supone riesgos concretos” y solicitaron mantener las acreditaciones dentro del sistema bancario formal como mecanismo de resguardo.

Por qué la discusión impacta en trabajadores, jubilados y beneficiarios sociales

La posibilidad de cobrar a través de billeteras digitales forma parte de las iniciativas que buscan modernizar y flexibilizar el sistema laboral y financiero. Para algunos sectores, esto permitiría mayor comodidad, rapidez y diversidad de opciones a la hora de administrar ingresos.

Sin embargo, desde las cámaras bancarias remarcan que la estructura actual ofrece:

Seguridad reforzada ante estafas u operaciones no autorizadas.

ante estafas u operaciones no autorizadas. Trazabilidad clara de movimientos dentro de un sistema regulado.

dentro de un sistema regulado. Garantías institucionales que no dependen del funcionamiento de compañías privadas tecnológicas.

La discusión sigue abierta mientras la reforma laboral continúa su tratamiento, y el Gobierno analiza distintos mecanismos para ampliar los medios de cobro sin desatender los resguardos legales y financieros vigentes.