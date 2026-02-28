Bancos cerrados por cuatro días en toda la Argentina: qué operaciones quedan suspendidas y cómo sacar efectivo

El sistema financiero argentino se prepara para un cese total de atención presencial que se extenderá durante cuatro días consecutivos, afectando a millones de usuarios, comercios y empresas en todo el país. Según la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las sucursales mantendrán sus persianas bajas debido a la conformación de un nuevo fin de semana extra largo, lo que obliga a recalcular pagos, vencimientos y la disponibilidad de billetes físicos.

Esta interrupción operativa no solo impacta en quienes necesitan realizar trámites por ventanilla, sino que también frena procesos internos del mercado cambiario y el clearing de cheques. Para evitar recargos o falta de liquidez, es fundamental anticipar los movimientos financieros antes de que finalice el horario de atención al público del último día hábil previo al inicio del feriado.

Cronograma oficial de inactividad para las sucursales

Las entidades financieras de capital público y privado acatarán estrictamente el calendario de feriados nacionales, empalmando el descanso habitual de sábado y domingo con los días no laborables decretados por el Gobierno por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este esquema paraliza la actividad administrativa en todo el territorio hasta el próximo miércoles, momento en el que se retomará la atención habitual.

Quienes tengan vencimientos de tarjetas de crédito o cuotas de préstamos que operen durante estos días de cierre, verán la fecha de pago prorrogada automáticamente al primer día hábil posterior. Sin embargo, se recomienda fondear las cuentas con anticipación para evitar que los débitos automáticos reboten por falta de saldo una vez que el sistema vuelva a procesar las operaciones.

Día Fecha Estado del servicio Motivo de inactividad Sábado 21 de marzo Cerrado Fin de semana habitual Domingo 22 de marzo Cerrado Fin de semana habitual Lunes 23 de marzo Cerrado Feriado con fines turísticos (Puente) Martes 24 de marzo Cerrado Día Nacional de la Memoria

Esquema de cierre bancario confirmado para marzo 2026.

Servicios paralizados y canales digitales habilitados

La ausencia de personal físico en las casas matrices bloquea instantáneamente cualquier gestión que requiera validación humana directa, como la entrega de chequeras, el acceso a cajas de seguridad o la apertura de nuevas cuentas con firma ológrafa. A pesar de esto, el ecosistema de pagos digitales operará con normalidad, absorbiendo la mayor parte de la demanda transaccional.

Clearing de cheques: Los documentos físicos depositados el viernes a última hora recién comenzarán a procesarse la semana siguiente . Un cheque de 48 horas depositado antes del cierre, tendrá sus fondos disponibles recién el jueves posterior al feriado.

Los documentos físicos depositados el viernes a última hora . Un cheque de 48 horas depositado antes del cierre, tendrá sus fondos disponibles recién el jueves posterior al feriado. Mercado oficial de cambios: Al no operar la plaza mayorista, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera quedan inhabilitadas en el circuito regulado, afectando tanto a minoristas a través del home banking como a empresas importadoras.

Al no operar la plaza mayorista, en el circuito regulado, afectando tanto a minoristas a través del home banking como a empresas importadoras. Gestiones de alto monto: El retiro de grandes sumas de dinero por caja o la certificación de firmas deberán posponerse obligatoriamente hasta la reapertura de las sucursales.

Por el contrario, las transferencias inmediatas mediante CBU o CVU funcionarán sin interrupciones, permitiendo el flujo instantáneo de dinero entre diferentes bancos y billeteras virtuales. Asimismo, el pago de servicios a través de plataformas digitales procesará las cancelaciones en el acto, otorgando el comprobante válido aunque la empresa receptora lo impute internamente días después.

Alternativas de extracción frente al vaciamiento de cajeros automáticos

Históricamente, los fines de semana de cuatro días provocan un rápido desabastecimiento de billetes en las terminales automáticas, dejando a los usuarios sin liquidez para consumos en comercios de barrio. Para sortear este obstáculo logístico, el sistema de retiro en efectivo en comercios se posiciona como la herramienta más eficiente para conseguir billetes.

Este mecanismo habilita la extracción de hasta $170.000 en efectivo por transacción (este límite máximo puede variar según la política interna del local y el tipo de tarjeta del cliente), requiriendo únicamente la realización de una compra de cualquier valor pagada con tarjeta de débito asociada a una cuenta sueldo o caja de ahorro.

Grandes cadenas de supermercados: Las sucursales de Coto, Carrefour, Jumbo, Vea y ChangoMás suelen tener el mayor volumen de billetes disponibles en sus cajas gracias a su constante flujo de ventas presenciales.

Las sucursales de Coto, Carrefour, Jumbo, Vea y ChangoMás gracias a su constante flujo de ventas presenciales. Estaciones de carga de combustible: Los puntos de venta de YPF, Axion y Shell ofrecen este servicio a través de sus tiendas de conveniencia , operando en muchos casos durante las 24 horas y siendo ideales para quienes viajan.

Los puntos de venta de YPF, Axion y Shell , operando en muchos casos durante las 24 horas y siendo ideales para quienes viajan. Redes de farmacias: Locales como Farmacity y sus subsidiarias permiten solicitar efectivo al momento de abonar los productos , siempre sujeto a la disponibilidad de cambio en el momento de la operatoria.

Locales como Farmacity y sus subsidiarias , siempre sujeto a la disponibilidad de cambio en el momento de la operatoria. Centros de cobro de servicios: Agencias de Rapipago y Pago Fácil brindan la opción de retiro utilizando la tarjeta de débito o aplicaciones móviles, aunque su stock de billetes depende estrictamente de la recaudación previa.

Reprogramación en el calendario de cobros de la seguridad social

El parate total del sistema financiero obliga a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a modificar sus fechas de liquidación para garantizar el acceso a los fondos. Aquellos jubilados, pensionados y titulares de asignaciones (como AUH o SUAF) que debían percibir sus haberes durante el lunes o martes del feriado, verán sus depósitos adelantados al último día hábil previo al cierre bancario.

Desde el organismo previsional y las entidades bancarias recomiendan fuertemente priorizar el uso de la tarjeta de débito para las compras cotidianas, evitando así la necesidad de retirar la totalidad del haber en formato físico. Además, el dinero depositado permanece seguro y no genera costos de mantenimiento adicionales, por lo que no es necesario acudir masivamente a realizar filas el día de la reapertura.

Precauciones contra estafas virtuales durante la falta de atención presencial

Los delincuentes cibernéticos aprovechan estratégicamente el cierre de las sucursales para multiplicar los intentos de fraude, sabiendo que los usuarios no pueden acercarse a consultar en persona con un ejecutivo de cuentas. La táctica más extendida en estas fechas consiste en enviar correos electrónicos, SMS o mensajes de WhatsApp alertando sobre supuestos bloqueos de cuentas o transferencias retenidas que requieren “verificación inmediata”.

El Banco Central reitera enfáticamente que ningún banco solicitará jamás contraseñas, tokens de seguridad o códigos de verificación por teléfono ni redes sociales. Ante cualquier mensaje sospechoso que exija una acción urgente o amenace con cerrar la cuenta durante el feriado, la indicación estricta es ignorar la comunicación, no ingresar a enlaces desconocidos y canalizar cualquier duda exclusivamente a través de la aplicación oficial del banco instalada en el celular.

Por último, para quienes viajen por turismo, se aconseja no ingresar al home banking desde redes Wi-Fi públicas (como las de hoteles, terminales o restaurantes), ya que son vulnerables a la intercepción de datos. Utilizar la red de datos móviles del celular (4G/5G) garantiza una conexión cifrada y segura para revisar saldos o autorizar transferencias durante los cuatro días de inactividad bancaria.