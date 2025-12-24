Banco Provincia relanzó préstamos personales: Cómo acceder, montos de hasta $50.000.000 y cuotas desde $191.000

En un escenario donde el acceso al financiamiento se vuelve clave para sostener el consumo y afrontar gastos importantes, las entidades bancarias buscan renovar sus propuestas para captar a nuevos clientes y retener a los actuales. En ese marco, la banca pública bonaerense volvió a poner el foco en los préstamos personales como una herramienta central.

Cómo son los nuevos préstamos personales del Banco Provincia

El Banco Provincia relanzó sus líneas de préstamos personales con el objetivo de ofrecer crédito accesible, ágil y con cuotas competitivas, tanto para clientes habituales como para el público en general. La propuesta combina gestión digital, montos elevados y plazos amplios, adaptados al perfil crediticio de cada persona.

Las líneas están disponibles:

De forma digital , a través de Cuenta DNI y home banking .

, a través de y . De manera presencial, en más de 400 sucursales de la provincia.

Qué montos y plazos ofrece la nueva línea de créditos

Uno de los principales atractivos del relanzamiento es la amplitud de los montos y plazos disponibles, pensados para cubrir distintas necesidades financieras.

Las condiciones generales incluyen:

Montos de hasta $50.000.000 .

. Plazos de devolución que van desde 3 hasta 60 meses .

que van desde . Tasa fija anual que parte del 74,3%, lo que permite mayor previsibilidad en las cuotas.

Estas características ubican al Banco Provincia entre las opciones más competitivas del sistema financiero local.

Cuánto se paga de cuota según el préstamo solicitado

El valor de la cuota es uno de los puntos más consultados por quienes evalúan tomar un crédito. En ese sentido, el banco difundió ejemplos concretos para dimensionar el impacto mensual.

A modo ilustrativo:

Un préstamo de $3.000.000 a 60 meses .

a . Con una tasa fija del 74,3% anual .

. Implica una cuota aproximada de $191.000 por mes.

Este esquema busca ofrecer cuotas alineadas con los ingresos formales y la capacidad de pago de cada cliente.

Cómo solicitar el préstamo desde Cuenta DNI o home banking

El proceso de solicitud fue diseñado para ser simple y rápido, especialmente en los canales digitales. Las personas usuarias pueden acceder a una oferta personalizada según su calificación crediticia.

El paso a paso incluye:

Ingresar a Cuenta DNI o al home banking .

o al . Identificar el banner con la oferta disponible .

. Revisar monto, plazo y cuota.

Confirmar la operación en pocos pasos.

Todo el trámite se realiza de manera online, sin necesidad de presentar documentación adicional en sucursal.

Acreditación rápida y alcance masivo del financiamiento

Una vez aprobado el crédito, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo de hasta 24 horas, lo que permite disponer rápidamente de los fondos.

Desde que se habilitó esta modalidad digital, en marzo pasado:

Se gestionaron más de 260.000 préstamos personales a través de Cuenta DNI .

a través de . Se amplió el acceso al crédito a distintos perfiles de clientes.

Además, quienes prefieran la atención tradicional pueden iniciar el trámite en cualquiera de las sucursales del Banco Provincia, manteniendo las mismas condiciones generales.