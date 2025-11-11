Banco Provincia lanza descuentos y préstamos para facilitar vacaciones de verano 2026

De cara al verano 2026, el Banco Provincia ha lanzado una serie de descuentos y promociones a través de su herramienta Cuenta DNI, enfocándose en facilitar el acceso a servicios turísticos y dinamizar el comercio local. Durante una conferencia en Casa de Gobierno, el titular de la entidad, Juan Cuattromo, enfatizó la importancia de seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad económica de la provincia, destacando el compromiso del banco con el desarrollo y la cercanía a quienes producen y trabajan.

¿Qué beneficios ofrecen las promociones para el verano 2026?

Las iniciativas del Banco Provincia buscan respaldar las vacaciones de miles de personas y fomentar el consumo en comercios locales. Entre las medidas destacadas se encuentran:

Cuotas sin interés : Disponibles en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento, facilitando el acceso a estos servicios esenciales.

: Disponibles en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento, facilitando el acceso a estos servicios esenciales. Ahorros significativos: Las promociones incluyen descuentos en áreas clave, reafirmando el compromiso del banco con el desarrollo económico regional.

Desglose de promociones y descuentos de tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito del Banco Provincia incluyen beneficios específicos para distintos sectores:

Hoteles y alojamientos : Hasta 6 cuotas sin interés.

: Hasta 6 cuotas sin interés. Automotor y gomerías : Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios : Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento y espectáculos : 25% de ahorro con un tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés.

: 25% de ahorro con un tope de reintegro de por transacción y hasta 4 cuotas sin interés. Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en múltiples comercios del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero de 2026.

Beneficios exclusivos de Cuenta DNI para la juventud y comercios locales

La herramienta Cuenta DNI también ofrece descuentos exclusivos que benefician tanto a jóvenes como a comercios de cercanía:

Descuentos en gastronomía : 30% de descuento para jóvenes de 13 a 17 años el 15 y 16 de noviembre .

: 30% de descuento para jóvenes de el . Comercios de cercanía : 20% de descuento los viernes, con un tope de $4.000 .

: 20% de descuento los viernes, con un tope de . Ferias y mercados: 40% de descuento diario,limitado a $6.000 por semana.

Opciones de préstamos personales para financiar vacaciones

Se presentan opciones de préstamos personales bajo el programa “Tu préstamo acá: Especial Verano”. Estos créditos están destinados a financiar productos y servicios turísticos y recreativos, con las siguientes características:

Importe de hasta 2 millones de pesos con un plazo de hasta 12 meses y una tasa de interés a partir del 56% .

con un plazo de hasta 12 meses y una tasa de interés a partir del . Gestión digital: Proceso simplificado para quienes perciban sus haberes a través del banco.

Los clientes se benefician de un financiamiento personalizado en tiempo real al negociar servicios turísticos, con acreditación inmediata al comercio al día siguiente.