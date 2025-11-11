Banco Provincia lanza descuento de $8.000 para jóvenes en locales gastronómicos

Los jóvenes de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un atractivo beneficio este mes. Mediante la aplicación del Banco Provincia, Cuenta DNI, se podrán obtener descuentos significativos en locales gastronómicos, incentivando las salidas con amigos y familia.

¿Qué descuentos habrá este fin de semana en gastronomía?

Los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, los jóvenes de 13 a 17 años podrán acceder a un 30% de descuento en variados locales de comida, incluyendo hamburgueserías, pizzerías y heladerías. Esta propuesta forma parte de la promoción denominada “Especial Gastronomía” de Cuenta DNI.

El descuento tiene un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que se traduce en $26.700 en consumos. Esta cantidad se acreditará automáticamente en la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

¿Cómo acceder a los beneficios de Cuenta DNI?

Para utilizar los descuentos, los jóvenes deberán realizar las transacciones usando dinero en cuenta a través de las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. Es importante aclarar que esta promoción no es válida para operaciones realizadas a través de “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante otras billeteras digitales.

Para verificar los locales adheridos a la promoción, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de Cuenta DNI.

Beneficios adicionales de Cuenta DNI para noviembre