Banco Provincia impulsa promociones para el turismo bonaerense en la próxima temporada de verano

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunció este lunes una serie de promociones diseñadas para impulsar el turismo bonaerense de cara a la próxima temporada de verano. Estas iniciativas incluyen opciones de financiamiento, cuotas sin interés, beneficios exclusivos a través de Cuenta DNI y vouchers de descuento, en respuesta a las necesidades del sector turístico local.

Acciones tomadas tras la reunión del Consejo Provincial de Turismo

En una rueda de prensa convocada por el gobierno de Axel Kicillof, Cuattromo destacó que estas iniciativas surgieron a partir de un trabajo conjunto con el sector turístico, luego de la reunión del Consejo Provincial de Turismo llevada a cabo en octubre en Chascomús. En sus declaraciones, Cuattromo mencionó los desafíos que enfrenta el turismo local, especialmente en un contexto donde “el esquema macroeconómico es nocivo para competir contra destinos del exterior”.

Opciones de financiamiento y promociones para el sector turístico

El Banco Provincia implementa varias estrategias de financiamiento destinadas a facilitar el acceso a servicios turísticos:

25% de ahorro con un límite de reintegro de por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en eventos culturales. Promociones especiales para Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin límite en diversos comercios del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero de 2026.

Beneficios adicionales a través de Cuenta DNI

El programa también contempla una variedad de beneficios exclusivos para usuarios de Cuenta DNI:

Descuentos en comercios locales y supermercados.

Ventajas especiales para zonas turísticas, incluyendo Mar del Plata.

Acceso a eventos gratuitos para la comunidad de Cuenta DNI.

Además, el Programa Mesumo Navidad permitirá canjear vouchers con descuentos de 20%, 30% y 40%, aplicables en diversos comercios que acepten Cuenta DNI, del 1 al 10 de cada mes.

Nuevos préstamos para el verano

Una de las innovaciones más destacadas es la posibilidad de obtener préstamos de hasta 2 millones de pesos destinados a la compra de servicios turísticos y recreativos de forma digital. Los plazos de financiamiento podrán ser de 3, 6, 9 o 12 meses, con una tasa de interés del 56% TNA, ofreciendo así a los turistas un mecanismo accesible y conveniente para disfrutar de la temporada.

Estos anuncios reflejan un esfuerzo por parte del Banco Provincia para reactivar el turismo en la provincia, proponiendo alternativas que se adaptan a las necesidades actuales de los consumidores.