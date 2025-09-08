Banco Nación ofrece reintegros en supermercados y mayoristas con MODO BNA+ ¿Cómo aprovecharlos?

Durante septiembre, los consumidores cuentan con una alternativa para aliviar el impacto de la inflación en la canasta básica. El Banco Nación ofrece un beneficio que se extiende en todo el país y que puede aprovecharse tanto en compras presenciales como online, siempre que se utilice la aplicación oficial de la entidad.

Cómo funciona el reintegro del 30%

El Banco Nación otorga un reintegro del 30% en las compras realizadas los miércoles en supermercados y mayoristas adheridos, exclusivamente pagando con tarjetas de crédito del banco a través de la app MODO BNA+.

El tope de devolución es de $12.000 por persona y por miércoles .

. Se puede acumular hasta $48.000 en reintegros durante el período vigente.

durante el período vigente. Para alcanzar el tope semanal, es necesario gastar $40.000 en una sola jornada .

. Los montos se acreditan en la cuenta de la app dentro de los 30 días posteriores a la compra.

La promoción está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025 y no aplica para pagos con débito ni con saldo en cuenta.

Supermercados y mayoristas adheridos

El beneficio puede aprovecharse en cadenas de primera línea, tanto en sucursales físicas como en sus plataformas online. Entre los comercios participantes se encuentran:

Chango Más

Jumbo

Disco

Vea

Coto Digital

Carrefour

Cómo usar la promoción paso a paso

Para quienes todavía no utilizan la aplicación, el proceso es sencillo y rápido:

Descargar la app MODO BNA+ desde Play Store o App Store.

desde Play Store o App Store. Completar el registro con los datos personales.

Asociar la tarjeta de crédito del Banco Nación .

. En el momento de la compra, seleccionar la tarjeta y escanear el QR de MODO en el comercio adherido.

en el comercio adherido. El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta de MODO BNA+.

Cómo planificar la compra para aprovechar el máximo ahorro

El secreto para alcanzar el beneficio completo es organizar las compras:

Gastar al menos $40.000 cada miércoles , lo que asegura el reintegro total de $12.000 semanal.

, lo que asegura el reintegro total de $12.000 semanal. Distribuir las compras entre distintos comercios adheridos para cubrir todas las necesidades.

Tener en cuenta que el tope es semanal y no acumulable : si no se llega al monto en una fecha, no se traslada a la siguiente.

: si no se llega al monto en una fecha, no se traslada a la siguiente. Aquellos hogares donde más de una persona tenga cuenta en MODO BNA+ pueden duplicar el beneficio, accediendo hasta $98.000 en reintegros durante la promoción.

Tabla de ahorro con MODO BNA+

Semana Gasto mínimo necesario Reintegro obtenido Ahorro acumulado Miércoles 3 $40.000 $12.000 $12.000 Miércoles 10 $40.000 $12.000 $24.000 Miércoles 17 $40.000 $12.000 $36.000 Miércoles 24 $40.000 $12.000 $48.000