Banco Nación ofrece reintegros en combustibles: cómo ahorrar hasta $56.000 por mes en estaciones de servicio

En un contexto donde los gastos diarios tienen un peso cada vez mayor en el presupuesto familiar y productivo, las entidades bancarias ajustan sus estrategias para sostener el consumo. En esa línea, el Banco Nación puso el foco en uno de los rubros más sensibles para hogares y trabajadores: el combustible.

Nuevos beneficios del Banco Nación para cargar combustible

El Banco Nación (BNA) lanzó un esquema de reintegros en estaciones de servicio adheridas, que permite a sus clientes recuperar una parte importante del dinero gastado en nafta y gasoil.

La propuesta combina dos beneficios distintos, según el día de la semana en que se realice la carga, y está pensada tanto para uso personal como para quienes dependen del vehículo en su actividad diaria.

Reintegro del 20% de lunes a domingo

El primer beneficio consiste en un 20% de reintegro para cargas realizadas:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábados

Domingos

Para acceder a esta devolución, es necesario:

Pagar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación

Utilizar la app MODO BNA+ como medio de pago

El tope de reintegro es de hasta $56.000 por usuario por mes, lo que convierte a esta promoción en una de las más relevantes del mercado para el consumo habitual de combustibles.

Beneficio especial del 30% los días viernes

Además del reintegro semanal, el banco sumó un beneficio adicional exclusivo para los viernes. Ese día, los usuarios pueden acceder a:

30% de reintegro en combustibles

Tope mensual de $15.000 por usuario

Las condiciones de pago son las mismas:

Tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación

Pago mediante MODO BNA+ o modalidad electrónica habilitada

Este esquema permite planificar las cargas y maximizar el ahorro según el día elegido.

Cómo combinar los beneficios y maximizar el ahorro

La combinación del reintegro del 20% y el 30% habilita a los usuarios a distribuir sus cargas de nafta o gasoil a lo largo de la semana, aprovechando los distintos topes y porcentajes.

De esta manera, quienes utilizan el vehículo con frecuencia pueden lograr un ahorro mensual significativo, especialmente en actividades laborales, comerciales o de traslado diario.

Dónde se puede usar el beneficio

Los reintegros están disponibles en una amplia red de estaciones de servicio adheridas en todo el país, lo que facilita su uso tanto en grandes ciudades como en localidades del interior.

La operatoria es simple:

Se paga la carga con la tarjeta del banco

Se utiliza el medio de pago electrónico habilitado

El reintegro se acredita automáticamente, dentro de los plazos habituales del Banco Nación

No es necesario realizar trámites adicionales ni gestiones posteriores.