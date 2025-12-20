Banco Nación ofrece 20% de reintegro en farmacias pagando con MODO y tarjeta Visa: cómo funciona y cuál es el tope

Denisse Helman
Farmacias y medicamentos

El uso de promociones bancarias se volvió una herramienta clave para aliviar gastos cotidianos en un contexto donde el costo de vida sigue presionando los presupuestos familiares. En ese escenario, las entidades financieras refuerzan acuerdos con billeteras digitales para incentivar pagos electrónicos y ofrecer reintegros en rubros sensibles, como el de la salud y el cuidado personal.

El Banco Nación lanzó un nuevo beneficio en farmacias

Banco Nación puso en marcha una promoción con 20% de reintegro en farmacias para quienes abonen sus compras utilizando MODO Contactless con tarjeta Visa. La iniciativa apunta a acompañar consumos habituales e ineludibles, como medicamentos, productos de higiene y artículos vinculados al bienestar.

El beneficio tiene un tope de devolución de $5.000 por semana por cliente, lo que lo convierte en una alternativa relevante para quienes realizan compras frecuentes en este tipo de comercios.

Qué compras están alcanzadas por el reintegro

La promoción aplica sobre una amplia variedad de consumos habituales en farmacias, entre ellos:

  • medicamentos con y sin receta
  • productos de higiene personal
  • artículos de cuidado diario
  • vitaminas y suplementos
  • insumos vinculados a la salud y el bienestar

Dado el tope semanal establecido, organizar las compras puede permitir aprovechar el beneficio de manera más eficiente a lo largo del mes.

Cómo funciona el pago con MODO Contactless

Para acceder al reintegro no es necesario realizar trámites adicionales ni ingresar códigos promocionales. El mecanismo es simple y directo:

  • pagar en farmacias adheridas
  • utilizar MODO en modalidad Contactless
  • abonar con una tarjeta Visa emitida por Banco Nación

Una vez realizada la compra, el reintegro se acredita de forma automática en la cuenta asociada, respetando los plazos operativos habituales del banco.

Condiciones clave que hay que tener en cuenta

Existen algunos puntos importantes a considerar antes de utilizar el beneficio:

  • el reintegro solo aplica a pagos realizados a través de MODO
  • es exclusivo para tarjetas Visa de Banco Nación
  • el tope máximo es de $5.000 por semana y por cliente
  • el beneficio depende de que la farmacia esté adherida al sistema

Estas condiciones hacen que la promoción sea clara y fácil de usar, sin pasos complejos ni validaciones posteriores.

