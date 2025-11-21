Banco Nación ofrece 12 cuotas sin interés para refacciones del hogar a través de MODO BNA+

En un momento donde muchas familias buscan opciones accesibles para mejorar sus viviendas, el financiamiento se vuelve un factor clave para poder encarar obras, ampliaciones o simples remodelaciones. En ese contexto, Banco Nación lanzó un beneficio que apunta directamente a facilitar estas inversiones sin sumar carga financiera a los usuarios.

Cómo funciona el beneficio para refacciones y mejoras del hogar

El banco, en conjunto con la plataforma digital MODO, habilitó una promoción exclusiva que permite financiar compras vinculadas a materiales de construcción y productos para el hogar hasta en 12 cuotas sin interés, con 0 % TNA, 0 % TEA y 0 % CFT. La propuesta aplica únicamente a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación.

Para acceder a la promoción, es necesario cumplir con estas condiciones:

La compra debe realizarse en comercios adheridos dedicados a materiales de construcción, mejoras del hogar o artículos para casas.

dedicados a materiales de construcción, mejoras del hogar o artículos para casas. El pago debe efectuarse desde la app MODO BNA+ , seleccionando la tarjeta de crédito del banco.

, seleccionando la tarjeta de crédito del banco. El usuario puede optar por financiar la compra en 6 o 12 cuotas , ambas sin interés.

, ambas sin interés. No hay tope de reintegro, lo que amplía notablemente el alcance del beneficio en comparación con otras promociones similares.

Esta combinación de factores convierte a la iniciativa en una opción atractiva para quienes buscan mejorar su vivienda sin afrontar sobrecostos financieros.

Qué comercios participan y por qué es clave usar MODO BNA+

La promoción está disponible solo en locales adheridos que comercialicen productos relacionados con obras y refacciones. Aunque la lista puede variar según cada zona, suelen incluir:

Corralones

Casas de materiales

Tiendas de herramientas

Comercios de pintura y terminaciones

Locales de artículos para el hogar y remodelación

El requisito de utilizar MODO BNA+ no es casual: forma parte de la estrategia del banco para fortalecer el uso de sus canales digitales. Al centralizar la promoción dentro de la app, el Nación impulsa que más clientes adopten medios de pago electrónicos y se integren al ecosistema digital de la entidad.

Por qué esta promoción cobra relevancia en el contexto actual

En un escenario donde la inflación presiona los precios de materiales y artículos para refacciones, la posibilidad de financiar compras en cuotas sin interés se vuelve un recurso muy valorado. Según datos del sector, productos como cemento, pintura, sanitarios o herramientas han tenido incrementos constantes, lo que hace que postergar compras pueda resultar más costoso a futuro.

El beneficio del Banco Nación apunta a aliviar ese impacto permitiendo:

Acceder hoy a materiales sin pagar sobrecostos financieros

Planificar refacciones en cuotas previsibles

Aprovechar la ausencia de tope para compras de gran volumen

Reducir la presión económica en proyectos de mejora del hogar

La propuesta se suma a otras promociones impulsadas por el banco en shoppings, comercios digitales y rubros específicos, consolidando su apuesta por ofrecer herramientas de financiamiento accesibles para un público amplio.

Una oportunidad para quienes buscan mejorar su vivienda

El programa de 6 y 12 cuotas sin interés surge como una alternativa concreta para quienes necesitan hacer obras o adquirir materiales sin que el financiamiento se convierta en un problema. La articulación con MODO BNA+ y la ausencia de tope permiten aprovechar la promoción en compras pequeñas o proyectos más ambiciosos, siempre dentro de los comercios adheridos.