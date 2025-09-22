Banco Nación mantiene créditos al 50% para comprar autos 0 km y usados desde concesionarias

El Banco de la Nación Argentina (BNA) amplía las oportunidades de financiamiento de automóviles mediante su línea “+Autos con BNA”, destinada a la adquisición de autos 0 km y usados hasta 10 años. Los interesados podrán acceder a créditos de hasta $100 millones, con plazos que se extienden hasta 72 meses y trámites completamente digitales a través de concesionarias adheridas.

¿Qué condiciones ofrece el préstamo del Banco Nación para comprar un auto?

La línea de financiación permite acceder a préstamos en pesos con un monto mínimo de $1 millón y un máximo de $100 millones. Los plazos son flexibles y alcanzan hasta 72 meses bajo un sistema de amortización de cuotas fijas en pesos.

Los solicitantes pueden financiar hasta el 100% del valor del vehículo (incluido el IVA), sin embargo, es importante tener en cuenta que no se cubren gastos adicionales como patentamiento o seguros.

La Tasa Nominal Anual (TNA) se sitúa en un 50%, lo que se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 63,21%. Para un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, la cuota mensual se debita automáticamente de la cuenta de ahorro del solicitante.

Requisitos para acceder a la línea de crédito del BNA

Usuarios habilitados: individuos mayores de 18 años con capacidad crediticia.

individuos mayores de 18 años con capacidad crediticia. Jubilados y pensionados: también pueden realizar la solicitud.

también pueden realizar la solicitud. No clientes del BNA: tienen la opción de registrarse mediante la aplicación BNA+.

tienen la opción de registrarse mediante la aplicación BNA+. Garantía: solo se requiere firma, sin necesidad de pagaré ni prenda.

Las empresas y personas jurídicas no están habilitadas para acceder a esta línea de financiación.

¿Cómo realizar la solicitud y obtener aprobación rápida?

El proceso de solicitud es completamente digital y se realiza directamente en la concesionaria:

Presentar el DNI en un punto de venta adherido. Solicitar la opción “+Autos con BNA”. El vendedor ingresará los datos y enviará un correo para validar la identidad del cliente. La aprobación se realiza de manera inmediata y se comunica por correo electrónico.

Este modelo de gestión 100% digital permite evitar la documentación física y traslados a sucursales, facilitando la experiencia de compra del vehículo.

Los préstamos pueden cancelarse parcial o totalmente en cualquier momento, aunque esto puede generar costos adicionales.

Opciones de autos a financiar con la línea “+Autos con BNA”

La financiación abarca tanto vehículos nacionales como importados, incluyendo automóviles, pickups y utilitarios. La disponibilidad de vehículos dependerá de cada concesionaria.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca dinamizar el sector automotor ofreciendo soluciones de financiamiento más accesibles, en un contexto donde el crédito privado es cada vez más restringido.