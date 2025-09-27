Banco Nación lanzó una promoción para ahorrar en carnicerías con MODO ¿Qué días?

Con la llegada de los días cálidos y la temporada de asados, los argentinos buscan maneras de reducir gastos sin resignar calidad a la hora de compartir una parrillada en familia o con amigos. Frente a esta costumbre tan arraigada, Banco Nación presentó una propuesta pensada especialmente para quienes disfrutan de un buen corte de carne los fines de semana.

Cómo funciona la promoción en carnicerías

Banco Nación ofrece un 25% de reintegro en compras realizadas en carnicerías adheridas, con un tope de hasta $5.000 por mes.

Para acceder al beneficio es necesario:

Usar tarjetas de crédito, débito o prepagas del Banco Nación.

Realizar el pago a través de la aplicación MODO , escaneando un código QR en el comercio.

, escaneando un código QR en el comercio. Efectuar la compra únicamente los viernes, ya que en otros días no aplica.

El reintegro será acreditado en la cuenta bancaria dentro de los 30 días posteriores a la compra. Además, este beneficio es acumulable con otras promociones vigentes, lo que amplía las posibilidades de ahorro.

Vigencia de la promoción

La promoción estará disponible hasta el 3 de octubre de 2025, lo que permite aprovecharla durante varias semanas. Sin embargo, el beneficio solo se aplica los viernes, por lo que es importante planificar las compras para esos días.

El tope de reintegro es de $5.000 por mes por banco, lo que significa que aunque se realicen varias compras, el máximo de devolución no superará ese monto mensual.

Requisitos para acceder al beneficio

Existen ciertas condiciones que los usuarios deben cumplir para asegurarse de que la promoción sea válida:

La cuenta debe estar asociada correctamente a MODO.

El cliente no puede registrar deudas con la entidad financiera.

El pago debe realizarse exclusivamente mediante código QR en los comercios adheridos.

en los comercios adheridos. El listado de carnicerías participantes puede consultarse en la web de MODO.

De no cumplirse estos requisitos, el reintegro no será aplicado.

La app MODO como herramienta de pago

La aplicación MODO, desarrollada por Play Digital S.A., se consolidó como una herramienta clave para pagos rápidos y seguros. En esta promoción cumple un rol central, ya que permite realizar la compra en carnicerías de forma sencilla: solo se necesita escanear un QR y elegir la tarjeta asociada.

Entre sus ventajas se destacan:

Compatibilidad con la mayoría de los bancos del país.

Posibilidad de pagar con tarjetas de crédito, débito y prepagas.

Seguridad en las transacciones y notificaciones en tiempo real.

Acceso a promociones exclusivas, como el reintegro en carnicerías.

La app puede descargarse gratuitamente y ofrece la posibilidad de administrar tarjetas y conocer los beneficios vigentes en pocos pasos.

Condiciones importantes a tener en cuenta

Aunque la promoción es atractiva, conviene prestar atención a los detalles:

El reintegro se aplica únicamente en carnicerías adheridas .

. No es válido para compras online ni para pagos por transferencia.

Solo se puede aprovechar el descuento los viernes .

. El beneficio es personal e intransferible, ligado a las tarjetas asociadas a MODO.

De esta manera, Banco Nación busca fortalecer la fidelidad de sus clientes y acercar beneficios concretos para uno de los consumos más característicos de la cultura argentina: la carne para el asado.