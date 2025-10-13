Banco Nación lanzó cuotas sin interés para tecnología y electrodomésticos en todo el país ¿Cómo acceder?

Con la mirada puesta en los consumidores que buscan renovar el hogar o actualizar dispositivos sin comprometer su presupuesto, Banco Nación activó una promoción que permite comprar productos de tecnología y electrohogar en 3, 6 o 12 cuotas sin interés, tanto en tiendas físicas como online de todo el país. La propuesta apunta a facilitar el acceso a equipamiento clave para el hogar, el estudio y el trabajo, en un contexto donde la financiación a tasa 0% se vuelve una herramienta valiosa.

Cómo funciona la promoción del Banco Nación

El beneficio está disponible todos los días y tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. No existen horarios ni fechas específicas: se puede usar en cualquier momento mientras dure la promoción.

Mirá también:

Para acceder al plan, el requisito principal es pagar con tarjetas de crédito del Banco Nación, a través de la app MODO, ya sea en comercios físicos o tiendas online adheridas.

Entre los puntos más destacados del plan se encuentran:

  • Tasa 0% en todos los plazos, con TNA 0%, TEA 0% y CFT 0%.
  • No requiere cupones ni códigos especiales: la financiación se aplica automáticamente al pagar por MODO.
  • Confirmación inmediata de la compra y del plan de cuotas elegido.
  • Disponible para Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar que el comercio figure en el listado de locales adheridos antes de realizar el pago. Esta información se puede consultar en semananacion.com.ar, donde también se actualiza el listado de tiendas participantes.

Dónde comprar y qué tener en cuenta

El plan aplica exclusivamente para consumo personal y no incluye compras con saldo en cuenta ni pagos efectuados con otras billeteras digitales o pasarelas diferentes a MODO.

Es importante revisar algunos aspectos antes de concretar la compra:

  • Verificar la adhesión del comercio: tanto en el local físico como en su tienda online.
  • Comparar precios: las cuotas sin interés son más convenientes cuando el precio base es competitivo.
  • Controlar la garantía oficial y el servicio técnico del producto.
  • Revisar la política de cambios, devoluciones y tiempos de entrega.
  • Corroborar que la transacción se curse con tarjeta del BNA por MODO al momento del pago.

Cada comercio define su stock, plazos de envío y condiciones particulares, por lo que se aconseja leer con atención la información antes de finalizar la operación.

Qué productos se pueden financiar

La promoción abarca una amplia gama de productos de tecnología y electrodomésticos, ideales para mejorar el confort o actualizar el equipamiento del hogar. Entre ellos se incluyen:

  • Televisores con alta definición y conectividad inteligente.
  • Notebooks y tablets para estudiar o trabajar con mayor rendimiento.
  • Lavarropas y heladeras de bajo consumo energético.
  • Auriculares, parlantes, consolas y accesorios electrónicos.

La condición clave es que el comercio esté adherido al programa y que la compra se realice con tarjeta del Banco Nación a través de MODO.

Condiciones y plazos de la promoción

El beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025. Para aprovecharlo al máximo, se recomienda:

  • Tener la app BNA+ o MODO actualizada.
  • Confirmar que las tarjetas del Banco Nación estén habilitadas para compras.
  • Verificar la vigencia del plan en el comercio elegido.
  • Al finalizar la compra, seleccionar el plan de 3, 6 o 12 cuotas y comprobar que la tasa figure como 0% en pantalla.
Mirá también:

