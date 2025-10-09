Banco Nación lanza un reintegro de hasta 30% en Farmacity, Simplicity y otras cadenas por el Día de la Madre

Con la llegada del Día de la Madre, muchas familias buscan opciones para ahorrar en los regalos y el Banco Nación activó una promoción que puede ayudar a aliviar el gasto. La entidad ofrece hasta 30% de reintegro en compras presenciales en reconocidas cadenas de perfumería, belleza y alimentación saludable, con una condición clave: pagar con tarjetas Mastercard mediante MODO sin contacto.

Dónde aplica el descuento y quiénes pueden aprovecharlo

La promoción del Banco Nación se encuentra disponible únicamente en tiendas físicas de Farmacity S.A., es decir, en los locales:

Farmacity

Simplicity

Get The Look

The Food Market

El beneficio no aplica para compras online ni para pedidos a domicilio, por lo que el pago debe realizarse en caja, de forma presencial.

Para activarlo, es necesario pagar con una tarjeta Mastercard a través de MODO en modo “sin contacto”, utilizando la tecnología NFC del celular.

Un detalle importante: dentro de la aplicación, conviene seleccionar a MODO como billetera predeterminada para pagos contactless. De esa manera, al acercar el teléfono al posnet, el sistema procesa la operación correctamente y habilita el reintegro.

El plan estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025, con posibilidad de utilizarlo todos los miércoles durante ese período.

Cómo funciona el reintegro y cuál es el tope semanal

El programa establece dos niveles de beneficio según el tipo de pago:

30% de reintegro en la primera compra de cada miércoles , usando MODO sin contacto con una tarjeta Mastercard desde el celular.

en la , usando con una desde el celular. 10% de reintegro para quienes utilicen la tarjeta física Mastercard contactless, también sobre la primera compra del día.

En ambos casos, el tope de devolución semanal es de $5.000 por usuario.

Esto significa que:

Con 30% de reintegro , el tope se alcanza con una compra cercana a $16.666 .

, el tope se alcanza con una compra cercana a . Con 10% de reintegro, el límite se llega con un gasto de alrededor de $50.000.

El beneficio es acumulable con otras promociones vigentes en los locales, por lo que, si un producto ya tiene descuento, el reintegro del banco se aplicará adicionalmente en el resumen.

Plazos de acreditación y operaciones excluidas

El ahorro no se aplica en el momento del pago, sino que llega como devolución posterior en el resumen o los movimientos de la cuenta.

En tarjetas de débito o prepaga Mastercard , el reintegro puede demorar hasta 30 días desde la fecha de compra.

, el reintegro puede demorar desde la fecha de compra. En tarjetas de crédito Mastercard, puede verse reflejado en hasta dos resúmenes posteriores.

Quedan excluidas las siguientes operaciones:

Pagos con tarjetas Maestro .

. Compras realizadas con chip o por código QR .

. Cuentas bloqueadas o en mora .

. Operaciones en cuotas con intereses o cargos adicionales del banco emisor.

Además, la promoción solo aplica sobre la primera compra de cada miércoles, no sobre todas las realizadas ese día.

Cómo aprovechar al máximo el beneficio

Con los miércoles como día central, se puede organizar la lista de regalos y combinarla con compras del día a día. En los locales adheridos es posible encontrar productos como:

Perfumes y fragancias.

Sets de skincare y maquillaje.

Productos de higiene y protección solar.

Alternativas de alimentación saludable.

Para asegurarte de que la transacción califique al beneficio, seguí estos pasos:

Abrí MODO antes de pagar y verificá que la tarjeta Mastercard seleccionada sea la correcta.

antes de pagar y verificá que la sea la correcta. Asegurate de que el NFC esté activado en el celular.

en el celular. Pedí que la operación se haga sin contacto , evitando el uso de chip o QR.

, evitando el uso de chip o QR. Guardá el ticket hasta que el reintegro aparezca reflejado en el resumen o en los movimientos.

Una oportunidad para planificar y ahorrar

El beneficio del Banco Nación estará disponible hasta el 31 de octubre y puede aprovecharse todas las semanas.

El mayor ahorro se logra pagando con MODO sin contacto y Mastercard desde el celular, con un tope de $5.000 por semana y por usuario.

La estrategia ideal: hacer las compras los miércoles, verificar el tope disponible y conservar el comprobante. Así, el reintegro llega después en el resumen y el regalo del Día de la Madre puede salir bastante más barato.