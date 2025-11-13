Banco Nación lanza línea de créditos para ayudar a empresas a pagar aguinaldos

Ignacio Hernández
Banco Nación y Defensa lanzan beneficios para personal militar y sus familias

El Banco Nación anunció el lanzamiento de una innovadora Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, orientada a apoyar a las empresas argentinas en el cumplimiento de sus obligaciones salariales. Este nuevo préstamo busca aliviar la carga económica que enfrentan las MiPyMEs y grandes empresas en un contexto financiero complejo.

¿Qué condiciones ofrece la nueva línea de asistencia del Banco Nación?

La línea de créditos se destaca por ofrecer tasa única en el mercado y está diseñada específicamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.). Entre sus características principales se encuentran:

  • Plazo de financiamiento: hasta 150 días.
  • Desembolso único dirigido exclusivamente al aguinaldo.
  • Tasa preferencial: 35% para empresas que abonen al menos el 50% de sus salarios a través del banco.
  • Tasa general: 50% para el resto de los solicitantes.

Además, el monto de financiamiento no tiene límite reglamentario, lo que significa que cada solicitud será evaluada de forma individual, con la posibilidad de acceder a hasta el 100% de la nómina salarial para aquellas cuentas que estén radicadas en el Banco Nación.

Implicaciones para el sector productivo argentino

Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones laborales, algo que afecta de manera directa la estabilidad del empleo. El Banco Nación manifestó que al ofrecer esta herramienta financiera, se busca acompañar a las empresas en su proceso de reactivación, ayudando así a reducir costos y a fomentar la actividad económica en todo el país.

El compromiso del banco, en un contexto donde muchas empresas luchan por mantener su operación ante la inflación y otros desafíos económicos, apunta a generar un ambiente más propicio para el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos en Argentina.

¿Cómo acceder a esta línea de crédito?

Las empresas interesadas en acceder a esta línea de asistencia deben cumplir con los requisitos establecidos por el Banco Nación, entre los cuales se destaca la condición de tener un mínimo del 50% de los haberes abonados a través de la entidad financiera. Es importante que las empresas consulten con su oficial de cuentas para recibir asesoramiento personalizado sobre el proceso de solicitud.

Con esta nueva línea, el Banco Nación reafirma su compromiso en la promoción de políticas que apoyen el desarrollo económico local, reafirmando su rol como un actor clave en el sistema financiero argentino.

Más leídas