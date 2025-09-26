Banco Nación lanza descuentos imperdibles con MODO BNA+ este fin de semana

Ignacio Hernández
Banco Nacion Descuentos BNA+

El Banco Nación lanzó una atractiva promoción que permite a los clientes realizar compras presenciales a través de su billetera virtual MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito y débito. Esta oferta, disponible solo por tiempo limitado, apunta a atraer a consumidores en un contexto de incertidumbre económica en el país.

¿Cuándo recibirán los clientes el reintegro por MODO BNA+?

El periodo de reintegros que ofrece el Banco Nación será efectivo durante este fin de semana, sin ningún límite en el monto. Los clientes verán el descuento reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra que realicen con sus tarjetas de crédito.

Por ejemplo, si un cliente adquiere zapatillas por un total de $100.000 y paga con MODO BNA+, obtendrá un descuento de $25.000, debiendo abonar finalmente $75.000. Además, se podrá optar por un pago en hasta 12 cuotas sin interés, resultando en 12 pagos de $6.250.

Este podría ser el último fin de semana de la promoción, ya que no se ha confirmado su renovación a partir del mes de octubre. Los recientes cimbronazos económicos, especialmente en relación al dólar y el riesgo país, generan dudas sobre futuras ofertas.

Lista de comercios participantes en la promoción MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Prototype
  • Under Armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour
