banner ad

Banco Nación habilitó el pago en dólares de tarjetas de crédito desde la app BNA+

Denisse Helman
App bna banco nacion

En un contexto en el que cada vez más usuarios buscan opciones digitales para administrar sus finanzas, el Banco Nación presentó una nueva funcionalidad pensada para quienes operan en moneda extranjera. La entidad sumó alternativas que permiten simplificar la gestión de consumos en dólares y ampliar la autogestión de divisas desde el celular.

Cómo pagar la tarjeta en dólares desde BNA+

Los clientes del Banco Nación (BNA) ya pueden abonar el saldo en dólares de sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de manera directa a través de la aplicación BNA+. La operatoria es completamente digital y el débito se hace desde la cuenta en dólares de cada usuario.

Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: operativo de seguridad, logística y transporte gratuito
Mirá también:

Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: operativo de seguridad, logística y transporte gratuito

Para realizar el pago, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la sección Tu billetera – Pagar servicios.
  • Seleccionar la tarjeta adherida dentro de la agenda de pagos.
  • Elegir la opción de moneda en dólares.
  • Confirmar el monto y la cuenta de origen.
  • Aceptar el mensaje de Stop Debit, que evita un doble débito en pesos.

Si es la primera vez que se realiza esta operación, será necesario adherir la tarjeta Visa o Mastercard desde la app, ingresando el número y sumándola a la agenda de pagos.

La importancia del Stop Debit

El Banco Nación destacó que, para operar con esta modalidad, es fundamental gestionar previamente el Stop Debit, ya que impide que el sistema descuente automáticamente el saldo en pesos en la fecha de vencimiento.

  • La gestión debe hacerse con al menos 24 horas hábiles de anticipación.
  • El trámite se concreta a través del Centro de Atención al Cliente.
  • Una vez confirmado, el pago en dólares podrá realizarse sin inconvenientes.

Una caja de ahorro en dólares sin costo

Junto con esta novedad, el BNA habilitó la apertura gratuita de una caja de ahorro en dólares, sin comisión de mantenimiento. Este servicio incluye:

  • Compra y venta de dólares desde la app o sucursales.
  • Posibilidad de invertir divisas en productos de la entidad.
  • Operaciones sin costo en cajeros automáticos del Banco Nación.
  • Acceso a todos los canales de atención de la entidad.

Con esta opción, los clientes cuentan con una herramienta para administrar sus ahorros en moneda extranjera y utilizarla como respaldo para el pago de consumos en dólares de sus tarjetas de crédito.

Reintegros en supermercados con MODO BNA+: cómo aprovechar la promoción del Banco Nación
Mirá también:

Reintegros en supermercados con MODO BNA+: cómo aprovechar la promoción del Banco Nación
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Septiembre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
frio nuvlado
Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Provincia
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000
Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal
General Belgrano
Veda electoral
Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas
Provincia
ELECCIONES 2025VA
Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Provincia
dormir siesta 20 minutos beneficios
Beneficios de una siesta de 20 minutos que transforman tu día
Salud y Belleza Sociedad
Kicillof envía proyecto para reactivar obra pública en Buenos Aires tras dos años estancada
Kicillof cuestiona el acto de Milei en Moreno y lo responsabiliza por posibles incidentes
Provincia

Más leídas