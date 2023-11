Balotaje 2023: La Izquierda pidió que los ciudadanos "no voten" a Milei pero tampoco le dio su apoyo a Massa

En las últimas semanas de cara a la definición de las Elecciones en nuestro País y al Balotaje que disputarán Sergio Massa y Javier Milei, desde el Frente de Izquierda conducido por Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, hicieron pública su opinión hacia el electorado.

“Desde ya que llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa. De cara a ese balotaje, seguramente millones volverán a utilizar su voto para evitar un eventual triunfo del ultra reaccionario Milei. Comprendemos esta actitud, pero no la compartimos, ya que sería contribuir a fortalecer una opción contraria a los intereses de los trabajadores y de continuidad con el sometimiento al FMI”, indicaron desde el FIT-U a través de un comunicado.

“Desde la izquierda denunciamos siempre a la derecha que encarna Milei. La falsedad del discurso ‘anti casta’ y una orientación de amoldarse al establishment político y los lineamientos de la derecha más tradicional expresada en el PRO”, agregaron en el comunicado.

"De igual manera, nos preocupa que Unión por la Patria haya ratificado que va a pagar hasta el último centavo de la deuda ilegítima y fraudulenta (con el FMI), lo que inevitablemente redundará en nuevos saltos devaluatorios, tarifazos y más inflación”, añadieron.

“Gane quien gane, serán tiempos difíciles y habrá que salir a luchar, levantando un un programa que plantee una salida a la crisis a favor de las grandes mayorías populares, atacando para eso los intereses del gran capital y el poder económico”, concluyeron.