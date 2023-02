Tolosa Paz confirmó que se dieron de baja más de 100.000 planes Potenciar Trabajo

En el día de hoy miércoles 15 de febrero, la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que se dieron de baja más de 100.000 planes del programa Potenciar Trabajo.

¿Por qué los dieron de baja?

La funcionaria explicó que los beneficiarios no completaron el proceso de validación de datos y tenían solo 30 días para realizarlo. "Vamos a hacer una transformación que nos permita tener certeza y que el beneficio llegue a quien debe llegar", destacó.

Nota relacionada : Potenciar Trabajo: ¿Cómo saber si me dieron de baja en el plan?





Dura crítica a los piquetes

En otro orden, Tolosa Paz se refirió a las protestas callejeras que impulsa el dirigente social Eduardo Belliboni: “El Ministerio no es el ministerio de los piqueteros", aseguró la Ministra y agregó "Las cosas no se hacen como quiere Belliboni ni ninguna organización en particular".

"En este Ministerio las cosas se están haciendo acorde al cumplimiento de las reglas y las obligaciones que todos tienen para con el programa", agregó, ante las amenazas de los dirigidos por Belliboni de realizar un acampe a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, Tolosa Paz enfatizó: "El piquete, la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo, el llevar a los pobres y pibas al acampe en la 9 de Julio con nenes de 4 años no es la contraprestación del Potenciar Trabajo".