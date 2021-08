Bahía Blanca: Echaron a un joven de una cervecería por ir maquillado

Un joven de 24 años fue víctima de la discriminación en la puerta de una cervecería de Bahía Blanca el fin de semana pasado. Al hombre le impidieron el ingreso al local por el modo en que estaba maquillado.

“No me dejaron pasar a Barone, en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho me pidieron que para la próxima me maquille menos”, comentó Diego en instagram.

“Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, no va. Es discriminativo, una mierda, básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación. Que no es joda. Existe y está todos los días acá. Basta“, declaró el joven discriminado.

Desde la cervecería se defendieron argumentando que “pudo haber no ingresado por un tema de aforo”. También agregaron que llamaron al joven y le pidieron disculpas por el momento que pasó. Asimismo, sancionarán a la persona que estaba en la puerta y discriminó al muchacho.