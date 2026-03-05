Ayuda escolar ANSES: nuevo refuerzo confirmado, montos por zona y fechas de cobro en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya habilitó el cronograma de marzo para el pago del apoyo anual destinado a las familias con hijos estudiantes. A través del Decreto 115/2026, el Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario para garantizar que ninguna familia perciba menos de lo estipulado para la canasta educativa de este año.

El objetivo principal de esta medida es amortiguar los gastos del regreso a clases, que incluyen la compra de útiles, mochilas y uniformes en un contexto económico desafiante. Es importante destacar que el cobro no siempre es automático, por lo que los titulares deben prestar especial atención a los requisitos de documentación exigidos por el Estado, ya que si la prestación regular actual iguala o supera la cifra establecida, no se depositará ningún excedente.

Montos actualizados y diferencias según tu zona de residencia

El valor general de la asignación alcanza los $85.000 por cada hijo en edad escolar. Este número exacto se compone de una base liquidada de $55.672 sumada a un refuerzo de $29.328, asegurando así un piso mínimo unificado para la inmensa mayoría de los beneficiarios a lo largo del país.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Mientras que los titulares de la AUH cobran el mismo valor cerrado en todo el territorio, los trabajadores en relación de dependencia (SUAF) reciben montos superiores si residen en zonas desfavorables reconocidas por el organismo.

Beneficiario y Zona de Residencia Total a Cobrar en 2026 AUH (Todo el territorio nacional) $85.000 SUAF (Valor general y Zona 1) $85.000 SUAF (Zona 2) $92.877 SUAF (Zonas 3 y 4) $110.967

Condiciones y topes de ingresos vigentes

Para mantener la equidad en la distribución de los fondos, el organismo previsional revisó exhaustivamente los límites salariales del grupo familiar. Quienes superen estos umbrales económicos quedarán automáticamente excluidos del pago, a excepción de las familias que cobran por hijos con discapacidad, para las cuales no rigen techos de ingresos en ningún caso.

Los valores máximos permitidos actualizados para febrero y marzo de 2026 determinan la inclusión en el padrón. Actualmente, el tope máximo de ingreso de todo el grupo familiar es de $5.292.758, mientras que ningún integrante de manera individual puede superar el límite de $2.646.379 de remuneración bruta.

Requisitos de edad y escolaridad obligatoria

El acceso a este acompañamiento financiero requiere el cumplimiento estricto de la asistencia a clases. El Estado Nacional exige que las familias demuestren la escolaridad regular de los menores en instituciones oficiales, sean estas de gestión pública o privada.

Hijos en edad escolar: El beneficio cubre desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen los 18 años, abarcando a todos los alumnos de nivel inicial, primario y secundario.

Hijos con discapacidad: En estos escenarios específicos no existe ningún límite de edad, siempre y cuando asistan a establecimientos de educación especial, talleres protegidos, o reciban apoyo comprobable de maestros particulares y tratamientos de rehabilitación.

Procedimiento oficial para cargar el certificado de escolaridad

La acreditación de la regularidad académica es el paso más crítico para asegurar el depósito del dinero. Si bien algunas familias cobran de manera automática gracias al cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano, es obligatorio presentar el documento todos los años antes del 31 de diciembre para no perder el derecho a la prestación.

El procedimiento es completamente digital y gratuito, lo que permite resolverlo en pocos minutos desde un teléfono celular o una computadora. Los interesados en asegurar la liquidación deben completar rigurosamente las siguientes acciones:

Ingresar al sistema: Acceder al portal oficial de la Ayuda Escolar Anual de ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.

Buscar el formulario: Dirigirse de inmediato al apartado denominado "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar".

Generar e imprimir: Crear el documento específico con los datos precargados para cada hijo y llevarlo físicamente a la escuela para que las autoridades del colegio lo completen y firmen sin tachaduras ni enmiendas.

Subir la imagen: Volver a ingresar a la plataforma digital, seleccionar "Subir Certificado" y adjuntar una fotografía nítida, bien iluminada y completamente legible del formulario ya certificado.

Tiempos de acreditación y fechas de cobro

Quienes hayan cumplido satisfactoriamente con la presentación de la libreta AUH o el certificado en tiempo y forma durante el ciclo lectivo anterior, recibirán el dinero junto a su prestación habitual de marzo. Este pago unificado se realiza automáticamente en la misma cuenta bancaria o boca de pago donde el titular percibe la asignación mes a mes según el calendario determinado por el último número de DNI.

Por el contrario, si la carga del certificado se realiza de manera tardía en las semanas posteriores al inicio de clases o se detectan errores en el formulario subido, el depósito sufrirá demoras inevitables. En estos escenarios de validación manual, una vez que el sistema aprueba el documento, la acreditación demora entre 60 y 90 días hábiles en impactar finalmente en la cuenta del beneficiario.