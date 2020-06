Ayacucho: viajó 1200 km en bicicleta para poder llegar a su casa en cuarentena

Juan Bauer es un joven oriundo de la ciudad bonaerense de Ayacucho quien hasta antes que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio se hallaba cursando los últimos años de la carrera de Guía de Montaña en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking de Mendoza.

En marzo lo sorprendió la cuarentena en dicha provincia e inmediatamente comenzó a proyectar un nuevo desafío que acaba de cumplir: regresar en bicicleta hacia su tierra natal, Ayacucho.

Así fue como comenzó a gestionar los permisos correspondientes para poder circular y a su vez aprovisionarse lo suficiente para el viaje, toda vez que no podría detenerse en ningún pueblo o ciudad, excepto por una extrema urgencia.

"No encuentro motivo por el cual se deba prohibir la actividad física, la cual encima es fundamental para la salud no solo física sino también mental" posteó en sus redes sociales. Y bajo el hastag el deporte es salud, agregó "Recordemos que el Covid 19 no es la única enfermedad… la diabetes.. la obesidad… la hipertensión entre otras, necesitan que quienes las padecen se muevan"

Y así fue como comenzó su aventura de viajar hacia su ciudad natal donde lo aguardaban sus familiares y amistades.

Recientemente llegado a Ayacucho y tras cinco días de viaje concedió una entrevista al corresponsal de INFOZONA en esa ciudad, Franco Catalano donde narra su aventura, que se suma a una serie de retos que ha logrado concretar en los últimos tiempos.

Mirá la video entrevista