Milagros Ciganda es una joven de la ciudad bonaerense de Ayacucho que sufrió un grave accidente de tránsito tras ser embestida por un conductor que se dio a la fuga, quedando de por vida sin poder caminar. Toda una ciudad se juntó para donar dinero que será destinado para la compra de una silla postural para la joven.

Cada vecino, institución o comerciante, aportaba dinero de forma voluntaria. El objetivo era recaudar 255 mil pesos, pero se logró tener un total de $615.755 pesos.





La iniciativa fue impulsada por Javier Echauri, quien además de ser conductor de radio es funcionario del PAMI en la ciudad de Ayacucho y en otras localidades. La misma idea fue acompañada por una vecina llamada Alejandra Goycochea, que frecuentemente realiza campañas solidarias.

Todo se dio inicio a las 09:30 del último sábado hasta las 23:00 horas, donde todos los medios radiales de esa ciudad decidieron realizar una misma emisión para que la gente se acerque a colaborar.

Hubo varios artistas de la ciudad, bandas y espectáculos durante todo el día.

“No puedo creer lo generoso que es el Pueblo. Queremos decir muchas cosas, pero no nos salen. Estuvimos un rato en la explanada municipal, pero no pudimos decir lo que hubiéramos querido. A los que donaron, a los que organizaron, a los que se comunicaron y nos ofrecieron cosas inalcanzables para nosotros y no quieren decir su nombre, muchas, muchas gracias ”, expresó la madre de la joven, Carolina, para el medio local Ayacucho al Día