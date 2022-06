Axel Kicillof sobre el lenguaje inclusivo: “En la Provincia no nos gusta prohibir”

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la medida impuesta por el Gobierno Porteño sobre prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de promesa de bandera en Tecnópolis. Del mismo participaron estudiantes de unos 15 municipios.

“Hoy conmemoramos que Belgrano creó la bandera sin las órdenes de hacerlo, lo hizo como un acto de rebeldía que le valió retos y reproches. Lo hizo a pesar que muchos pensaban que no convenía en ese se momento”, explicó. Y agregó: “Rebelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho”

En esa línea, aclaró que “en la Provincia se habla como uno o una quiere, no decir palabrotas, pero sí expresar lo que uno siente”. “Hoy, a tanto tiempo de la revolución, no va a ser desde España que nos van a explicar las palabras que usamos. No nos gusta prohibir, que puedan expresarse, ser libres”, siguió Kicillof sobre el lenguaje inclusivo.