¿Se aprueba el autotest de COVID-19 en Argentina?: qué es y cómo usarlo

Es posible que nuestro país habilite la venta de autotest de COVID-19 en farmacias, ¿cuáles son los pros y contras? En este artículo te explicamos qué es, para qué sirve y cómo usar este dispositivo.

Carla Vizzoti, la Ministra de Salud habló de la posibilidad de aprobar el autotest de COVID-19 en Argentina.

Ayer, 28 de diciembre Carla Vizzoti, la Ministra de Salud habló de la posibilidad de comercializar autotest para detectar COVID-19 y cómo se lo está implementando en Europa y Estados Unidos.

“El autotest tendría un rol interesante sobre todo en este contexto epidemiológico con estas nuevas variantes, para ampliar la oferta y trabajar en testeos continuos, un poco lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud“. Dijo la ministra de salud el pasado martes.

Actualmente se está trabajando con la Anmat y todas las jurisdicciones ya que porque tiene varios laboratorios que han presentado la posibilidad de autorización. Por supuesto que en caso de que se apruebe, las farmacias notificaran los casos positivos y se tenga un seguimiento.

¿Cómo se usa el autotest de COVID-19?

El procedimiento es sencillo, aunque sí ¡hay que usar el famoso hisopo!

Es importante tener en cuenta ciertos detalles a la hora de realizar el autotest de covid.

Quien quiera realizar el test debe:

Introducir el hisopo de algodón en cada fosa nasal hasta el final (primero una y luego otra) y moverlo de izquierda hacia derecha. Luego hay que colocar el hisopo en la probeta del suero. El líquido se coloca en una placa. Es entonces cuando sale la primera raya de control y hay que aguardar la segunda.

Si aparece la segunda raya significa que el resultado es POSITIVO.

Aclaraciones útiles e IMPORTANTES:

En primer lugar: el uso del hisopo. La cabeza debe estar mirando hacia adelante, con la barbilla recta.

El hisopo no debe ser forzado al introducirlo y debe hacerlo de forma recta , no hacia arriba.

, no hacia arriba. Se deben introducir al menos dos centímetros , es decir, poco más de dos dedos y sostenerlo a esa altura.

, es decir, poco más de dos dedos y sostenerlo a esa altura. Así, se debe meter hasta el tope que hacés con tus dedos.

Una vez introducido debes girarlo al menos cinco segundos del lado derecho

El test incluye un dosificador a través del cual se vierten unas gotas en una tarjeta que indica el resultado.

El uso de hisopos requiere del cuidado de ciertos detalles, los del autotes son más cortos que los del PCR.

A partir de ese momento hay que esperar entre 15 a 20 minutos. Aparecerán rayas oscuras:

Una raya: NEGATIVO

Dos rayas: POSITIVO

Ilegible o muy clarito: INDEFINIDO

¿El test de COVID-19 funciona igual que la prueba de embarazo?

Si bien el fundamento es el mismo, aunque la muestra es un poco más complicada de tomar. Los farmaceuticos tienen que propiciar información clara sobre cómo realizarlo ante quienes lo compren para tender a la “supervisión y el acompañamiento”.

En caso de aparecer dos rayas oscuras en la tarjeta indica que el test es positivo.

¿Qué es el autotest de COVID-19?, ¿Para qué sirve?

El test de antígenos permite saber si hay presencia del coronavirus en la zona de la nariz y laringe. Aunque hay que emplear los hisopos éstos son más cortos que las PCR, basta con introducirlo en las fosas nasales (no es necesario llevarlo tan hasta el final). Está recomendado para las personas de entre 14 y 90 años.

En Europa el precio es libre y ronda los 8 y 12 euros.

¿Es lo mismo el autotest y los test serológicos?

Es importante NO CONFUNDIR el autotest de COVID-19 con otros test más rápidos como los serológicos, ya que éstos últimos son análisis de sangre. Además no indican si hay o no presencia de covid, sino que sirven para saber si el virus ya pasó y hay presencia o no de anticuerpos.

A diferencia de los autotest los test serológicos determinan si la enfermedad ya pasó y el cuerpo creo anticuerpos.

Diferencia entre test de “autodiagnóstico” y “automuestra”

Estos test estaban presentes en Europa y Estados Unidos, no son lo mismo pero requerían receta para hacerlo.