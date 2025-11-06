Automovilistas desesperados por la larga espera en la VTV: quejas y malestar

Ignacio Hernández
Se puede ir sin turno a la planta de VTV

Automovilistas que se acercaron a la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la ciudad de La Plata enfrentaron este jueves demoras significativas al intentar renovar su oblea anual. La situación generó descontento entre los conductores, quienes debieron esperar más de una hora en filas extensas a pesar de tener turno.

Malestar por Largas Esperas en la VTV

Los problemas comenzaron temprano en la mañana, cuando un gran número de vehículos se alinearon fuera de la planta. Un automovilista, frustrado, manifestó: “Es una locura, vine con turno y estoy aquí en espera para ingresar desde hace una hora y media“. Otro conductor corroboró el malestar, afirmando que su experiencia fue similar: “Llevo más de una hora de espera“.

Algunas de las explicaciones ofrecidas por el personal de la planta sugirieron que solo estaban operativas dos cabinas para la verificación, concretamente las cabinas 1 y 3. Esta situación provocó un congestionamiento notable, algo que incrementó la frustración de los automovilistas que esperaban ser atendidos.

Factores que Aumentan la Incomodidad

Los afectados expresaron su descontento no solo por la espera, sino también por el costo del servicio: “Hacer la VTV es cada vez más caro y en peores condiciones”, indicó un conductor. Muchos señalaron que la necesidad de realizar este trámite les hacía perder tiempo valioso, afectando incluso su jornada laboral.

Además, un grupo de automovilistas evidenció su preocupación por el servicio: “No tienen en cuenta que debemos dejar de hacer cosas importantes para venir a realizar este trámite”, comentaron, reflejando un sentimiento generalizado de desencanto frente a la situación.

Las quejas sobre el servicio de verificación ya son un tema recurrente en la región, y las declaraciones de los automovilistas indican que, si no se implementan mejoras en el proceso, este tipo de situaciones podría agrabarse en diciembre.

