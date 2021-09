Suba del salario mínimo: ¿Cuánto aumentarán los planes de Anses?

El Gobierno planea una serie de medidas económicas tras las PASO 2021, y entre ellas, se encuentra un aumento para el Salario mínimo vital y Móvil (SMVM).

Se trata de una suba que forma parte de las medidas del gobierno para impulsar la economía; y el cual se espera que sea un 10% más de lo esperado. Entre otras medidas, se encuentra un nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), aunque se prevé que con otro nombre y algunos cambios. Seguí leyendo esta nota y conocé los detalles de la nueva suba.

Aumento del Salario Mínimo

El salario mínimo ya tuvo varios aumentos, ya que desde este mes de septiembre pasó a ser de $29.160 pesos.

Sin embargo, lo más importante tras el aumento del salario mínimo, no es solo su incremento; sino que este influye en el monto que perciben los beneficiario de las asignaciones y planes sociales de la Anses.

Bajo este contexto, la suba del salario se definirá en la reunión que se adelantará para el martes 21 de septiembre. Aunado a ello, se prevé un aumento anual del 46% para “ganarle a la inflación“. De ser así, el salario pasaría a ser de $32.367 aproximadamente.

Sin embargo, este monto aún debe confirmarse de forma oficial por parte de los organismos responsables.

¿Qué planes de la Anses se benefician del aumento?

Con este aumento, algunos planes de la Anses y otros organismos se beneficiará. Esto debido a que si el SMVM tiene suba, algunos planes también lo harán, ya que sus importes se determinan según el monto que este tenga; como en algunos que se cobra la mitad del SMVM; o el monto total, incluso, en algunos casos. Los planes beneficiados son:

¿Cuánto se cobrará con el aumento?

El SMVM pasó a ser de $29.160 en septiembre 2021, y en el caso de oficializarse el aumento, este pasaría a ser de $32.367 (al menos por seis meses). De darse esa suba, los planes que se rigen por el SMVM quedarían así:

Becas Progresar: si el SMVM pasa a ser de $32.376, todas las becas estudiantiles estarían por encima de los 4000 pesos.

si el SMVM pasa a ser de $32.376, todas las becas estudiantiles estarían por encima de los 4000 pesos. Potenciar Trabajo: con este plan se cobra la mitad del SMVM. Actualmente es de $14.040 y con el posible aumento pasaría a ser de $16.038.

con este plan se cobra la mitad del SMVM. Actualmente es de $14.040 y con el posible aumento pasaría a ser de $16.038. Fondo de Desempleo: este plan paga entre $6.000 y $10.000, por lo que en este caso, se calculará el monto una vez que se oficialice el aumento.

Por último, tené en cuenta que estos aún no son los montos exactos, ya que aún no se ha oficializado el aumento del SMVM. Por su parte, otra medida que se espera que se oficialice es el IFE 4, el cual sería para trabajadores que no estén en blanco y que no sean beneficiarios de otros beneficios o planes.