¿Habrá aumento para la Tarjeta Alimentar en septiembre 2022?

El próximo mes de Septiembre 2022 entrará en vigencia el tercer aumento del año para los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, habrá una aumento en el Potenciar Trabajo y el Plan Progresar.

Debido a que el incremento alcanza a distintas prestaciones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Ministerio de Desarrollo Social, muchos usuarios se preguntan si también habrá un aumento en la Tarjeta Alimentar.

Aumento en Septiembre 2022

Este nuevo aumento, en el caso de la Anses, se define por la Ley de Movilidad, la cual actualiza los montos en base a la recaudación previsional; en conjunto con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Por otra parte, los montos de los beneficios sociales que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, se actualizan según el aumento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Tarjeta Alimentar en Septiembre

La Tarjeta Alimentar, a diferencia de la AUH y otros beneficios, no tendrá aumento el próximo mes. Esto debido a que el mismo no cubre a todas las prestaciones Anses, sino a algunas en particular.

Bajo este contexto, el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre seguirá siendo el mismo. Quienes tengan un hijo cobrarán $9.000, las familias con dos hijos recibirán $13.500 y las que tienen 3 o más cobrarán $18.000.

Sin embargo, los titulares de la AUH si contarán con un aumento que será del 15,53%, llevando la Asignación Universal por Hijo a los $8.471.