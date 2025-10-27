Aumento para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre 2025: nuevos montos y bono de $70.000

Denisse Helman
Diciembre traerá aguinaldo y aumentos para jubilados: ¿Cómo afectará la inflación?

Con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo ajuste en los haberes que comenzará a regir desde noviembre de 2025. La medida se aplica en base a la evolución de la inflación y contempla, además, la continuidad del bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Cómo se definió el aumento de noviembre

El incremento anunciado por ANSES está vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025, publicado por el INDEC.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: ¿Cuándo se cobra?
Mirá también:

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: ¿Cuándo se cobra?

Durante ese mes, la inflación fue de 2,1%, porcentaje que se toma como referencia para la actualización de los haberes previsionales. Este mecanismo busca mantener una relación más equilibrada entre los ingresos de los jubilados y el costo de vida.

El aumento se aplicará de forma automática en todas las categorías, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones presenciales.

Nuevos montos de las jubilaciones y pensiones

Con el incremento del 2,1%, los haberes previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera a partir de noviembre:

CategoríaMonto con aumento
Jubilación mínima$333.052,70
Jubilación máxima$2.241.129,34
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)$266.442,16
Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez)$233.136,88

A estos valores se sumará el bono extraordinario de $70.000, que eleva los ingresos finales de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.052,70
  • PUAM: $336.442,16
  • Pensiones no contributivas: $303.136,88

Quiénes recibirán el bono extraordinario

El bono de refuerzo de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que perciben la mínima. En caso de que el ingreso mensual sea menor a $396.298,38, el beneficiario recibirá un monto proporcional hasta alcanzar ese total.

Este refuerzo busca compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación y garantizar que los adultos mayores puedan cubrir los gastos esenciales de cada mes.

Desde ANSES aclararon que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el bono se acreditará automáticamente junto con el haber de noviembre, en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente.

Qué beneficios se mantienen para los jubilados

Además del aumento y el bono, ANSES continúa implementando otras medidas de apoyo para jubilados y pensionados, entre ellas:

  • Descuentos en farmacias y comercios a través del programa Beneficios ANSES.
  • Créditos a tasa preferencial para titulares de jubilaciones y pensiones.
  • Atención prioritaria en sucursales bancarias y puntos de atención del organismo.

Estas acciones se suman al esquema de aumentos automáticos por inflación, que seguirá vigente en los próximos meses.

ANSES paga la Prestación por Desempleo: requisitos, montos y cómo solicitarla
Mirá también:

ANSES paga la Prestación por Desempleo: requisitos, montos y cómo solicitarla
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Elecciones: ¿cuáles son las multas por no votar este domingo?
Nacionales Provincia
Copia de Noticia2025 20251026 132353 0000
Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto y murieron 8 pasajeros
Nacionales
cavallos
Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
Castelli Provincia
Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio
Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio
Nacionales Provincia
elecciones 25
Domingo de elecciones con buen tiempo en la provincia de Buenos Aires
Provincia
La veda electoral comienza el 5 de septiembre en Buenos Aires y prohíbe actividades proselitistas
Elecciones 2025: Participación moderada en una jornada que transcurre con normalidad
Nacionales
jubilados beneficio bna anses
Préstamos Nación Previsional del Banco Nación: cómo solicitarlos, montos, tasas y requisitos
Nacionales

Más leídas