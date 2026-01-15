Aumento de ANSES en febrero 2026: de cuánto será y cómo quedan los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el porcentaje de actualización para todas sus prestaciones en el segundo mes del año. Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 por parte del INDEC, se oficializó que el incremento para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales será del 2,85%. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente que toma el dato inflacionario con dos meses de rezago.

Cómo impacta el aumento en jubilaciones y pensiones

El ajuste del 2,85% modifica el piso salarial del sistema previsional. De esta manera, el haber mínimo dejará de ser de $349.299 para situarse en $359.254 en febrero. A este valor se le debe sumar la continuidad del bono de refuerzo previsional de $70.000, que ha sido ratificado para quienes perciben la mínima, elevando el ingreso total de bolsillo por encima de los $429.000.

El esquema de cobros para los principales grupos queda configurado de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $359.254 + bono de $70.000 = $429.254 finales.

$359.254 + bono de $70.000 = $429.254 finales. Jubilación Máxima: Escala hasta los $2.417.441.

Escala hasta los $2.417.441. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403 + bono de $70.000 = $357.403 totales.

$287.403 + bono de $70.000 = $357.403 totales. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $251.478 + bono de $70.000 = $321.478 finales.

$251.478 + bono de $70.000 = $321.478 finales. PNC Madres de 7 hijos: Se iguala a la mínima, alcanzando los $429.254 con el refuerzo incluido.

Asignaciones familiares y AUH: los nuevos valores de febrero

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también verán reflejada la suba en sus cuentas bancarias. Es importante recordar que en el caso de la AUH, el organismo retiene mensualmente un 20% que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

Los montos actualizados son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): El total sube a $129.096. El pago neto mensual (80%) será de $103.276.

El total sube a $129.096. El pago neto mensual (80%) será de $103.276. AUH por Discapacidad: El monto total asciende a $420.354, con un cobro directo de $336.283.

El monto total asciende a $420.354, con un cobro directo de $336.283. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Para el primer rango de ingresos, el valor será de $64.554 por cada menor.

Para el primer rango de ingresos, el valor será de $64.554 por cada menor. Asignación por Embarazo (AUE): Se eleva a $121.818 (monto bruto).

Se eleva a $121.818 (monto bruto). Complemento Leche – Plan 1000 Días: Se ajusta a $48.691.

Por qué el aumento es del 2,85% si la inflación fue menor

Aunque el INDEC informó un IPC de diciembre del 2,8%, la normativa de ANSES contempla el uso de dos decimales para el cálculo de la movilidad, lo que arroja el porcentaje final del 2,85%. Este mecanismo busca proteger con mayor precisión el poder de compra de los beneficiarios frente a la inercia de precios.

Calendario de pagos estimado para febrero 2026

Aunque las fechas exactas se confirman por terminación de DNI, el esquema habitual de ANSES para el mes próximo se organizará en tres grandes etapas:

Pensiones No Contributivas: Los pagos iniciarán entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero.

Los pagos iniciarán entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero. Jubilaciones que no superen el haber mínimo y AUH: Se abonarán a partir de la segunda semana del mes (del 9 al 20 de febrero).

Se abonarán a partir de la segunda semana del mes (del 9 al 20 de febrero). Jubilaciones que superen el haber mínimo: El cronograma se extenderá desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero.

Para quienes aún no han cobrado el haber de enero, el organismo recordó que el incremento vigente este mes es del 2,47% y que las oficinas de ANSES operan con normalidad para trámites de presentación de libretas y créditos.