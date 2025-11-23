Aumento de ANSES: ¿cómo impacta en AUH, jubilaciones y la Tarjeta Alimentar?

Ana Salgueiro
anses pagos asignaciones

El aumento del 2.08% anunciado por ANSES impactará de manera equitativa en jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF. Este ajuste se refleja no solo en la cantidad de dinero que recibirán los beneficiarios, sino también en los bonos asociados a cada prestación social.

Detalles del Aumento en la Asignación Universal por Hijo y Bonos

El aumento mensual que se implementará en noviembre beneficiará a los titulares de AUH, aunque es importante resaltar que no afectará el monto de la Tarjeta Alimentar, dado que esta no está bajo la supervisión de ANSES. De este modo, se mantendrá la estructura de pagos, que se realizará en forma conjunta.

ANSES modificó la forma de pago del bono previsional: ¿Quiénes lo cobran y cómo queda el ingreso en noviembre 2025?
Mirá también:

ANSES modificó la forma de pago del bono previsional: ¿Quiénes lo cobran y cómo queda el ingreso en noviembre 2025?

Para noviembre, los beneficiarios recibirán las siguientes asignaciones:

  • AUH: $119.691 por hijo
  • AUH con discapacidad: $389.732 por hijo
  • Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250
  • Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936
  • Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062

¿Qué Aumento se Espera en Diciembre para AUH?

A pesar de que la fecha de pago de noviembre todavía no ha concluido, ANSES ha anticipado que diciembre traerá un nuevo incremento, que se estima será del 2.34%. Este aumento provisional es el más alto en los últimos seis meses, en consonancia con la inflación informada por el INDEC.

Los montos que se prevén para el pago de noviembre, teniendo en cuenta este incremento, son:

  • Monto bruto AUH: $122.467
  • Monto neto (80% mensual): $97.974
  • Retención anual (20%): $24.493
  • AUH con discapacidad: $398.697

Modificaciones en el Calendario de Pago por Feriado

Las novedades en el calendario de pagos de ANSES se ven influenciadas por un nuevo feriado nacional. Según los lineamientos del gobierno de Javier Milei, el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre, se trasladó al lunes 24, y se sumó un día no laborable turístico el 21 de noviembre.

Ante esta situación, ANSES adaptará su cronograma de pagos, especialmente para AUH, SUAF, jubilados y pensionados. La fecha restante para el cobro de AUH es la siguiente:

  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9
Fin de semana extra largo de noviembre: cambios en el cronograma de ANSES ¿Cómo funcionarán los servicios?
Mirá también:

Fin de semana extra largo de noviembre: cambios en el cronograma de ANSES ¿Cómo funcionarán los servicios?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
accidente tragedia ruta 22 allen
Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional
Nacionales
Aula
Reforma Educativa 2025: Guía definitiva para entender si tu hijo pasa de año (PBA y CABA)
Provincia Sociedad
La Costa recibió 100.000 visitantes en el feriado, un 15% menos que el año pasado
Fin de semana extra largo con clima ideal en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Cobro pago cajero monto
¿Cuándo y cómo se paga el aguinaldo de diciembre 2025? Claves para entender el SAC
Anses Sociedad
Aumento salarial para empleados de comercio: empresas deberán pagar diferencias ya en julio
Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre 2025 con aumento, bono y aguinaldo
Nacionales
Navidad 2025: mesas elegantes y funcionales reemplazan la decoración recargada
La nueva tendencia navideña 2025: ¿Cómo armar una mesa neutra y elegante en casa?
Sociedad
Black-Friday-2022-Promociones de los banco
Black Friday 2025 en Argentina: fechas, marcas participantes y el origen del evento
Sociedad

Más leídas