Aumento de ANSES: ¿cómo impacta en AUH, jubilaciones y la Tarjeta Alimentar?

El aumento del 2.08% anunciado por ANSES impactará de manera equitativa en jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF. Este ajuste se refleja no solo en la cantidad de dinero que recibirán los beneficiarios, sino también en los bonos asociados a cada prestación social.

Detalles del Aumento en la Asignación Universal por Hijo y Bonos

El aumento mensual que se implementará en noviembre beneficiará a los titulares de AUH, aunque es importante resaltar que no afectará el monto de la Tarjeta Alimentar, dado que esta no está bajo la supervisión de ANSES. De este modo, se mantendrá la estructura de pagos, que se realizará en forma conjunta.

Para noviembre, los beneficiarios recibirán las siguientes asignaciones:

AUH: $119.691 por hijo

por hijo AUH con discapacidad: $389.732 por hijo

por hijo Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250

Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936

Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062

¿Qué Aumento se Espera en Diciembre para AUH?

A pesar de que la fecha de pago de noviembre todavía no ha concluido, ANSES ha anticipado que diciembre traerá un nuevo incremento, que se estima será del 2.34%. Este aumento provisional es el más alto en los últimos seis meses, en consonancia con la inflación informada por el INDEC.

Los montos que se prevén para el pago de noviembre, teniendo en cuenta este incremento, son:

Monto bruto AUH: $122.467

Monto neto (80% mensual): $97.974

Retención anual (20%): $24.493

AUH con discapacidad: $398.697

Modificaciones en el Calendario de Pago por Feriado

Las novedades en el calendario de pagos de ANSES se ven influenciadas por un nuevo feriado nacional. Según los lineamientos del gobierno de Javier Milei, el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre, se trasladó al lunes 24, y se sumó un día no laborable turístico el 21 de noviembre.

Ante esta situación, ANSES adaptará su cronograma de pagos, especialmente para AUH, SUAF, jubilados y pensionados. La fecha restante para el cobro de AUH es la siguiente: