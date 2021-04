Movistar, Claro y Personal aplicarán un nuevo aumento en sus tarifas ¿A partir de cuándo?

Las tarifas de telefonía (fija y celular), Internet y cable aumentarán entre 10% y 15% a partir del próximo mes, según informaron las respectivas empresas.

Más allá de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) advirtió que no están autorizados estos aumentos, las compañías ya dieron aviso a los usuarios a través de un comunicado.

Las empresas que comunicaron el incremento de sus tarifas son Movistar y Claro, quienes indicaron un ajuste del 8% en mayo y el 7% en junio. Telecom, por su parte, aplicará un incremento del 19% a todos sus productos.

La aclaración del Ente Regulador

A través de un comunicado con fecha del 14 de abril, el ENACOM aclaró que no había “autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga”.

Además agregó que “oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice“, y señaló que “cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”.

Asimismo recordó que “las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes”.

Con este motivo, las empresas justificaron este cambio de precios y anunciaron aumentos para compensar el “atraso tarifario” que vienen registrando en los últimos meses.

Si bien el Gobierno había autorizado en diciembre del 2020 aumentos del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y tv por cable, las subas llegaron a un 20%.

¿Las cooperativas también suben los precios?

Las cooperativas que prestan servicios en el interior del país, consideran que los incrementos aplicados hasta ahora son insuficientes y las dejan muy atrás con respecto al nivel de inflación.

Es por eso que varias empresas se comunicaron con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, para dar cuenta sus diferencias con la política oficial de congelamiento de precios y enumerar los motivos por los que también solicitan nuevos aumentos.

Además, evidencian que los problemas de las empresas no se deben solamente a la recesiva situación económica, sino también a las medidas establecidas por el DNU 690/20 en la cual se establece el congelamiento de las tarifas de los servicios de telefonía, internet y televisión por cable desde el mes de agosto de 2020.

Este sector ha advertido en diferentes oportunidades que la intervención estatal y el atraso en los precios, implica una disminución muy significativa de la generación de ingresos.

Ante estas problemáticas, las cooperativas califican como necesaria “una urgente corrección” permitiendo un aumento de al menos un 21% para actualizar los precios hasta el mes de marzo 2021, sin considerar la reducción de ingresos por falta de pagos y/o adhesión a planes.