Aumento a empleadas domésticas 2021: ¿Cuándo y cuánto será?

El Ministerio de Trabajo convocó esta semana a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares para fijar este mes de junio la nueva escala salarial 2021 de trabajadoras domésticas.

La convocatoria que realizó el ministerio a la comisión fue mediante la Resolución 1/2021 a fines de definir el aumento para empleada domésticas. En este sentido, el Ministerio de Trabajo es el ente encargado de legislar la relación laborar; y por ende, de fijar los nuevos montos de los salarios de las trabajadoras del sector.

¿Cuándo será el aumento?

De acuerdo a la información que proporcionaron desde el Ministerio de Trabajo, el encuentro para fijar el nuevo aumento a las empleadas domésticas será este lunes 14 de junio desde las 11:00.

Dicha reunión se realizará mediante una plataforma virtual para respetar los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia. Al respecto, la titular de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.CP.), Juana del Carmen Brítez expresó que:

“Nuestras expectativas son altas. Todavía estamos pensando cuál va a ser el porcentaje que vamos a pedir y para eso esperamos a ver lo que pasa el martes en la comisión en la que se reunirán los técnicos de la comisión”.

Plus de aumento para trabajadoras domésticas por zonas desfavorables

“Necesitamos un aumento mínimamente de acuerdo al momento de crisis que atravesamos. Hoy los salarios de las trabajadoras de casas particulares están por debajo del nivel de pobreza, por lo cual no tenemos un salario digno”, sostuvo Brítez.

Ante este contexto, no solo se fijará el aumento salarial al personal doméstico, ya que Brítez adelantó también que desde el gremio buscarán legislar este año 2021 el plus por zona desfavorable; además del plus por antigüedad y los temas de registración laboral por la pandemia.

¿De cuánto será el aumento para empleadas domésticas?

El último aumento salarial que logró el personal doméstico para el período de entre diciembre y abril, fue de 28% dividido en 3 cuotas. Por último, para este año la suba del Salario Mínimo se pactó en 35%, por lo que se estima que este será el piso sobre el que se negociará el aumento para empleadas domésticas.