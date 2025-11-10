Aumentan las multas y tarifas de la VTV en noviembre: ¿Cuánto tenés que pagar?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio y fundamental para circular en Argentina, ya que garantiza que tu auto o moto cumplan con las condiciones de seguridad mínimas. En noviembre, los conductores se encuentran con un doble impacto: el aumento de las multas de tránsito en general, y la necesidad de tener el trámite al día para evitar sanciones que alcanzan cifras millonarias.

Si vivís en la Provincia de Buenos Aires (PBA) o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es clave que sepas cuánto cuesta la verificación y, sobre todo, cuánto te puede salir de multa si te encuentran sin la oblea vigente.

Los nuevos valores de la multa por circular sin VTV

El incremento en el costo de las multas de tránsito es una realidad en noviembre de 2025, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde el valor de la Unidad Fija (UF), base para calcular las infracciones, se actualizó.

Multa en Provincia de Buenos Aires (PBA)

En la Provincia, la infracción por circular sin la VTV vigente (o con ella vencida) se encuentra entre las más costosas.

La infracción se penaliza con multas que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF) .

. Con la UF fijada en $1.711 (valor de noviembre), la multa puede oscilar entre $513.300 y $1.711.000.

Es importante saber que, además del impacto económico, circular sin VTV te resta 4 puntos en el sistema de Scoring de la licencia de conducir.

Multa en Ciudad de Buenos Aires (CABA)

En CABA, la sanción también es alta y se establece en un monto fijo por circular sin el trámite al día:

Circular sin la VTV vigente: $79.851 .

. Este valor puede escalar si el vehículo presenta desperfectos graves o si no se hizo la inspección en un tiempo considerable.

¿Cuánto sale hacer la VTV en noviembre de 2025?

Si querés evitar estos dolores de cabeza, lo mejor es sacar turno y realizar la verificación a tiempo. Las tarifas de la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo.

Tarifas VTV en Provincia de Buenos Aires

Los valores se mantienen actualizados y dependen de la categoría del vehículo.

Tipo de Vehículo Costo VTV (Noviembre 2025) Autos particulares (hasta 2.500 kg) $79.640,87 Autos particulares (más de 2.500 kg) $143.353,57 Motos (más de 50cc y hasta 200cc) $31.856,35 Motos (más de 200cc y hasta 600cc) $47.784,52 Motos (más de 600cc) $63.712,70

Tarifas VTV en Ciudad de Buenos Aires (CABA)

En la Ciudad, los valores para autos y motos son más uniformes:

Autos: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

Descuentos y exenciones: ¿Podés pagar menos o nada?

Tanto en CABA como en la Provincia existen beneficios para algunos grupos de conductores. Chequeá si calificás para ahorrarte una buena parte del trámite:

Autos 0 km: Están exentos por un período de tiempo. En CABA, hasta 3 años desde el patentamiento o 60.000 kilómetros.

Están exentos por un período de tiempo. En CABA, hasta 3 años desde el patentamiento o 60.000 kilómetros. Personas con Discapacidad: En ambas jurisdicciones, el trámite es gratuito para vehículos a su nombre.

En ambas jurisdicciones, el trámite es para vehículos a su nombre. Jubilados y Pensionados (PBA): Podés acceder a un 50% de descuento si tus ingresos no superan el equivalente a dos haberes mínimos y el vehículo está a tu nombre.

Podés acceder a un si tus ingresos no superan el equivalente a dos haberes mínimos y el vehículo está a tu nombre. Autos antiguos (PBA): Algunos vehículos con más de 20 años de antigüedad también pueden tener un descuento del 50%.

Asegurate de consultar los requisitos específicos en la documentación oficial para poder hacer uso de estos beneficios. La clave está en no postergar el trámite, ya que una multa por circular sin VTV te puede costar mucho más que la verificación.