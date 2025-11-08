AUH noviembre 2025: Fechas de cobro, aumento confirmado y nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

Denisse Helman
Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025: ¡Así es de fácil!

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de noviembre para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este mes no solo incluye el incremento mensual por movilidad, sino también un refuerzo extra a través de la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la prestación principal.

Aumento confirmado para la AUH en noviembre

En noviembre, los haberes de la AUH se actualizan según la fórmula establecida en el Decreto 274/2024, que ajusta los montos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
De acuerdo con los datos del INDEC, la inflación de septiembre fue de 2,1%, y ese porcentaje se aplicó para este nuevo aumento.

Aguinaldo para jubilados en diciembre 2025: Cuánto se cobra y cómo se calcula el pago junto al haber mensual
Mirá también:

Aguinaldo para jubilados en diciembre 2025: Cuánto se cobra y cómo se calcula el pago junto al haber mensual

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

  • AUH general: pasa de $117.252 a $119.714
  • Monto a cobrar en noviembre: $95.772 (ya que Anses retiene el 20% que se paga una vez al año con la presentación de la Libreta)
  • AUH por discapacidad: asciende de $305.396 a $311.809

Montos actualizados de la Tarjeta Alimentar

Las titulares de la AUH reciben además la Tarjeta Alimentar, un beneficio del Ministerio de Capital Humano que busca garantizar el acceso a alimentos básicos. Se acredita de manera automática junto con la AUH o AUE, sin necesidad de trámites adicionales.

Los nuevos valores son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga de manera automática a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más

Para mantener el beneficio, es importante que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la plataforma Mi ANSES.

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

El cronograma de pagos de la AUH se desarrollará a lo largo del mes, de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Día de cobroTerminación de DNI
Lunes 10 de noviembre0
Martes 11 de noviembre1
Miércoles 12 de noviembre2
Jueves 13 de noviembre3
Viernes 14 de noviembre4
Lunes 17 de noviembre5
Martes 18 de noviembre6
Miércoles 19 de noviembre7
Jueves 20 de noviembre8
Martes 25 de noviembre9

Cómo consultar y actualizar los datos en Mi ANSES

Para evitar demoras o interrupciones en el cobro, las titulares deben revisar su información en el sitio oficial de Anses.
Desde la sección Mi Anses, podés:

  • Consultar la fecha exacta de cobro
  • Verificar si tenés extras o complementos activos
  • Actualizar datos personales o familiares

La combinación del aumento del 2,1%, el pago mensual de la Tarjeta Alimentar y los refuerzos adicionales convierte a noviembre en un mes clave para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo.

Becas Progresar: Por qué algunos estudiantes no cobrarán en noviembre 2025 y cómo verificar el pago
Mirá también:

Becas Progresar: Por qué algunos estudiantes no cobrarán en noviembre 2025 y cómo verificar el pago
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ARBA
La Provincia de Buenos Aires presenta nueva Ley Impositiva: tres de cada cuatro autos pagarán menos patentes
Provincia
Arnaldo Harispe Intendente Lezama
Polémica política en Lezama: La oposición cuestiona la renuncia del intendente Harispe
Lezama
Ciclón en el horizonte: tormentas y vientos intensos azotarán Buenos Aires desde el martes 19
Viernes inestable y con lluvias en gran parte de la Provincia: ¿Y el “finde”?
Provincia
El Gobierno lanza un programa federal para reforzar la protección de la niñez y adolescencia en todo el país
Nacionales
Quiebra de ARSA deja a más de 400 empleados sin trabajo y sin respuestas de la empresa
Quiebra de ARSA deja a más de 400 empleados sin trabajo y sin respuestas de la empresa
Nacionales
Inscripción abierta para ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario: requisitos y cómo anotarte
Nacionales
Aumentan patentes y ABL en Buenos Aires: qué esperar para 2026 según el nuevo presupuesto
Sociedad

Más leídas