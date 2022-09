“Fue un montaje”: el duro análisis de un exagente de la CIA sobre el atentado contra Cristina Kirchner

El pasado jueves, Cristina Kirchner sufrió un atentado contra su vida cuando se encontraba afuera de su departamento.

El joven responsable del hecho fue detenido, pero la situación todavía genera dudas, y Eduardo Feinmann entrevistó a un exagente de la CIA que fue durísimo.

Montaje: inesperadas palabras sobre el atentado contra Cristina Kirchner

Guillermo Cueto, exagente de la CIA, dio su punto de vista sobre el caso: “Yo descartaría que la bala haya fallado. Lo que falló es que Montiel no cargó la pistola. A mí me llama la atención porque una persona con la trayectoria de este señor que no es un santo, pueda olvidarse de cargar o activar la pistola para poder llevar a cabo el magnicidio”.

El profesional dijo que se trató de una planificación deliberada para elevar la popularidad de Cristina Kirchner: “Fue para elevar la conciencia del pueblo en favor de la simpatía hacia Cristina y atenuar bastante los cargos. La comparecencia que ella tiene en octubre por los cargos que se le alegan. Fue un montaje, no fue un acto de agresión sino una apariencia de agresión. Un montaje político con motivos políticos“.