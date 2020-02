El plazo para cambiar los billetes de $5 entra en la recta final. Este sábado 29 de febrero saldrán de circulación.

El 31 de enero fue la fecha original donde el Banco Central (BCRA) había dispuesto que el billete deje de tener validez, pero ante diversos pedidos por parte de cámaras empresariales y comerciales, la entidad dirigida por Miguel Pesce decidió extender el cronograma.

El calendario original había comenzado con el cese de circulación del billete el 1 de agosto de 2019, cuando el BCRA dejó de distribuirlos entre los bancos y comenzó a retirarlos para su destrucción. Desde entonces, habían salido de circulación 50 millones de billetes, pero esa cifra representa sólo un 10% del total del circulante de billetes de cinco pesos en todo el país. Según las estimaciones, en ese entonces aún quedaban en los bolsillos de los argentinos otros 450 millones de billetes.

La fecha no tendrá una nueva prórroga: a partir del 29 de febrero los locales comerciales ya no tienen la obligación de aceptar el billete. Sin embargo, esto no significa que quienes posean el papel con la imagen de José de San Martín pierdan el valor de su billete.

El Central dispuso que entre el 1° y el 31 de marzo, quienes todavía tengan billetes de 5 pesos en su poder podrán presentarlos en cualquier sucursal bancaria del país, donde podrán depositarlos en una cuenta. También podrán canjearlos por las nuevas monedas de 5 pesos o por monedas y billetes de otros valores. A partir del 1° de abril, no habrá más opciones para recuperar su valor, ni presentándolos en los bancos, ni en el Banco Central, ni por ninguna otra vía.