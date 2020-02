Se intensifica la fumigación y el descacharreo para prevenir la propagación del mosquito. Anticipan que podría ser el peor año de la enfermedad.

Ya hay confirmados 152 casos de dengue en la Provincia de Buenos Aires y las autoridades prevén que el número siga subiendo, "Es esperable un aumento progresivo e importante de los números de casos de dengue", anticiparon.

La mayoría de los pacientes que contrajeron la enfermedad habían viajado a Misiones y Formosa, también a países como Paraguay, Bolivia y Colombia. Pero ya hay casos de dengue autóctono, de personas que no han salido de la provincia. Lo cual generó alarma en toda la región y activó el seguimiento del Ministerio de Salud bonaerense.

Muchos municipios comenzaron a trabajar en el tema y también apelando mucho a la colaboración y a la responsabilidad de todos los vecinos. Se refuerzan las tareas para llevar adelante fumigaciones y descacharreo en los barrios.

El aumento de la propagación del dengue hizo que el gobierno provincial comenzara a impulsar nuevas medidas. Además de publicar y publicitar un programa de descacharrado en los hogares, según el boletín epidemiológico, los municipios empezarán a ofrecer "servicios de manejo de los residuos sólidos para su adecuada disposición final".

Esto último significa que van a garantizar la recolección de residuos sólidos con posibilidad de contener agua -llantas viejas, botellas, recipientes y otros- y van a colocarlos en un lugar que evite la acumulación de este líquido y, por lo tanto, el crecimiento de la población de mosquitos Aedes aegypti.

¿Cómo prevenir el Dengue?

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes -en su mayoría innecesarios- que almacenan agua al aire libre. (neumáticos, latas, botellas, trozos de plástico y lona, bidones cortados, etc). Estos recipientes deben ser eliminados, de no ser posible se debe evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).

Además es importante prevenir la picadura del mosquito:

Colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas.

Usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas.

Usando mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.

Utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios.

¿Qué es el Dengue?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura de las hembras del mosquito aedes aegypti, también responsable de transmitir los virus Zika y Chikungunya. En los tres casos, cuando un mosquito se alimenta de la sangre de una persona enferma, adquiere el virus y se lo transmite a otras personas al picarlas. El contagio sólo se produce por la picadura del mosquito y no existe el contagio de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

A diferencia de otras enfermedades, el dengue tiene diferentes síntomas dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas más comunes son:

SÍNTOMAS TÍPICOS

Fiebre alta

Dolor severo de cabeza

Dolor severo de ojos

Dolor de articulaciones

Dolor de músculos y/o huesos

Salpullido

Moretones, sangrado de la nariz o encías

Bajo conteo de células blancas

SÍNTOMAS PELIGROSOS

Dolor abdominal severo

Vómito persistente

Manchas rojas o parches en la piel

Vómito con sangrado

Heces negras

Mareos o irritabilidad

Piel pálida, fría o húmeda

Dificultad para respirar

El virus puede mostrar síntomas con rapidez. La fiebre, el dolor de cabeza y de articulaciones puede durar hasta siete días.

Casos serios de dengue pueden terminar en fiebre hemorrágica. Aunque el dengue la mayor parte del tiempo es como una gripe, la fiebre hemorrágica puede ser mortal. El virus puede provocar fugas en los vasos sanguíneos, mala circulación, shock y muerte.

IMPORTANTE:

Ante síntomas de dengue, no se automedique. No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consultar al médico para que él indique la medicación adecuada.

El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial

Debido a varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable -que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos-, la inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables -que sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados-. A esto se suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los vectores y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad.

Si sospechás que tenés los síntomas acércate a tu Centro de Salud más cercano o comunicate al 107 (Línea gratuita del servicio público de emergencias médicas).