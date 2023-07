Ataque Salvaje: Chocó en una esquina, se bajó y atacó a hachazos el auto de una mujer

Este viernes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires suspendieron a un conductor que protagonizó un violento episodio en San Fernando.

Después de un rose con otro vehículo, el conductor de una Renault 12 se bajó y atacó violentamente con un hacha al otro automóvil implicado. En el vehículo atacado iba una mujer junto a su pequeño hijo. A continuación, el video:

Debido a la gravedad del ataque, tanto la ANSV como el Ministerio de Transporte de la Provincia procedieron a suspender la licencia de conducir del hombre, que tenía su registro en San Fernando. La suspensión será efectiva hasta que se someta a un nuevo examen psicofísico para demostrar su aptitud para conducir de manera segura.





El titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, afirmó que una persona con tal reacción violenta no puede estar al volante, ya que un accidente de tránsito no justifica este tipo de comportamiento salvaje y agresivo. El organismo se compromete a garantizar que este incidente no quede impune y que las consecuencias sean contundentes.

Por su parte, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, condenó la violencia y afirmó que no se puede tolerar que personas con una actitud tan irresponsable y peligrosa circulen libremente en las calles. Destacó que conducir es una responsabilidad que debe ejercerse priorizando la seguridad de todos los ciudadanos.

Canal de denuncias para hechos de violencia vial

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV tiene habilitada la línea de WhatsApp 011-6207-0590, para que las y los ciudadanos pueden enviar el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.