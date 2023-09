Asumió el nuevo Arzobispo de La Plata: ¿Quién es y cómo fue la ceremonia?

El nuevo Arzobispo de La Plata, Gabriel Antonio Mestre, asumió ayer tras una ceremonia en la que estuvieron presentes el Gobernador Axel Kicillof y otros Funcionarios.

Mestre reemplazó a Víctor "Tucho" Fernández, quien cumple funciones para el Vaticano a pedido del Papa Francisco ahora. La ceremonia se realizó en la Catedral Platense y el nuevo Arzobispo clamó por "buscar con todos los sectores políticos el camino para lograr una patria más justa y fraterna que supere toda grieta en la comunidad."

Los Intendentes de las ciudades que integran la diócesis La Plata, Berisso y Ensenada, Julio Garro, Fabián Cagliardi y Mario Secco, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, también estuvieron presentes.

“Superando toda grieta quiero animar a transitar los caminos de la cultura del encuentro y la amistad social que nos pide el Papa Francisco”, dijo el purpurado.

"Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, asumo el compromiso como pastor como pastor de recordar la memoria activa que nos haga rechazar cualquier tipo de dictadura que no nos haga respetar los derechos humanos fundamentales”, agregó.

“Exíjanme muchas cosas pero sobre todo que ame al Señor. Acompañamos la crisis económica y social de 1989. También conozco algo del ámbito más secular: he tomado mates en la ribera de Punta Lara; fui a comer pizza o hamburguesas en el Camino General Belgrano; he paseado por los boulevares y ramblas que tiene la ciudad. También he vibrado algún domingo ante el clásico platense, sin ser futbolero”, concluyó.