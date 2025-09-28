Asignaciones Familiares en Octubre 2025: Consultá los montos y fechas de cobro actualizadas

Con la llegada de octubre, se actualiza la información clave sobre las Asignaciones Familiares que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A continuación, te detallamos todo lo que necesitás saber sobre los nuevos montos, el calendario de pagos y los topes de ingresos vigentes para este mes.

¿Hay aumento en las Asignaciones Familiares en octubre?

Sí. Para octubre de 2025, las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) registran un aumento del 1.9%. Este incremento corresponde a la fórmula de movilidad que se ajusta mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, en este caso, el correspondiente a agosto.

Nuevos montos de SUAF y AUH en octubre 2025

Los haberes que vas a percibir en octubre varían según tu condición laboral y el nivel de ingresos de tu grupo familiar.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)

Monto bruto general: El valor de la AUH y AUE asciende a $117.251,65 .

El valor de la AUH y AUE asciende a . Monto neto a cobrar: Es importante recordar que ANSES retiene el 20% de la prestación mensual. Por lo tanto, el monto directo que vas a recibir en tu cuenta es de $93.801,32 . El 20% retenido se acumula y se abona al año siguiente con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

Es importante recordar que ANSES retiene el 20% de la prestación mensual. Por lo tanto, el monto directo que vas a recibir en tu cuenta es de . El 20% retenido se acumula y se abona al año siguiente con la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: El monto para octubre se fija en $381.789, del cual se cobra directamente $305.432,17.

Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia (SUAF)

El monto de la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Monto por hijo (General) Hasta $907.793 $58.631 Entre $907.793,01 y $1.331.368 $39.548 Entre $1.331.368,01 y $1.537.111 $23.920 Entre $1.537.111,01 y $4.807.226 $12.340

Importante: Para la Asignación por Hijo con Discapacidad no se aplican estos topes de ingresos y los montos son significativamente mayores. Para el primer rango de ingresos, el valor es de $190.902.

Topes de ingresos para cobrar Asignaciones Familiares

Para poder acceder al cobro de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF, es crucial no superar los límites de ingresos establecidos por ANSES.

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.807.226

$4.807.226 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.403.613

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, se anula el derecho al cobro de la asignación para todo el grupo.

Calendario de pagos de ANSES para octubre 2025

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación por Embarazo (AUE) se organizan según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

DNI terminados en 0: Miércoles 8 de octubre

Miércoles 8 de octubre DNI terminados en 1: Jueves 9 de octubre

Jueves 9 de octubre DNI terminados en 2: Viernes 10 de octubre

Viernes 10 de octubre DNI terminados en 3: Lunes 13 de octubre

Lunes 13 de octubre DNI terminados en 4: Martes 14 de octubre

Martes 14 de octubre DNI terminados en 5: Miércoles 15 de octubre

Miércoles 15 de octubre DNI terminados en 6: Jueves 16 de octubre

Jueves 16 de octubre DNI terminados en 7: Viernes 17 de octubre

Viernes 17 de octubre DNI terminados en 8: Lunes 20 de octubre

Lunes 20 de octubre DNI terminados en 9: Martes 21 de octubre

¿Qué otros beneficios se cobran en octubre?

Junto con la asignación, algunos titulares pueden recibir complementos adicionales, como la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Los montos de este programa para octubre son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Para saber tu fecha y lugar de cobro, podés consultar la página web oficial de ANSES, en la sección mi ANSES, ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.