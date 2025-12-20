¿Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 y cuánto será el aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero de 2026. El cronograma se extenderá hasta el jueves 22 de ese mes, dependiendo del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Cronograma de cobro de Anses para la Asignación Universal por Hijo

El pago de la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se llevará a cabo según el siguiente calendario:

Viernes 9 de enero de 2026: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Lunes 12 de enero de 2026: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Martes 13 de enero de 2026: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14 de enero de 2026: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15 de enero de 2026: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16 de enero de 2026: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Lunes 19 de enero de 2026: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Martes 20 de enero de 2026: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Miércoles 21 de enero de 2026: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Jueves 22 de enero de 2026: DNI terminados en 9.

A partir de la primera fecha de cobro, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento a la Asignación Universal por Hijo

Tras la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el congelamiento de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la AUH durante el tratamiento del Presupuesto 2026, estos beneficios continuarán aumentando conforme a la movilidad previsional. Por este motivo, la asignación universal por hijo incrementará un 2,47% al considerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Como resultado, la prestación pasará de $122.492 en diciembre a $125.518 en enero. Luego del 20% de retención, el pago directo será de $100.414,40.

En el caso de la AUH con discapacidad, el monto aumentará de $398.853 a $408.705 en enero. Tras la retención del 20%, el pago directo será de $326.964,00.

Es importante destacar que el Ministerio de Capital Humano implementó cambios en las futuras liquidaciones de la asignación universal por hijo con la Resolución 1170/2025. En adelante, se pagará el 100% del beneficio a niños de hasta 4 años inclusive, siempre que Anses pueda acreditar los controles sanitarios al cruzar datos con el Ministerio de Salud.

Beneficios complementarios

Estas familias también reciben otros beneficios que se liquidan de forma automática, gracias al cruce de datos entre Anses y Capital Humano:

Tarjeta Alimentar: Los montos se mantienen congelados desde mayo de 2024, con $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

Los montos se mantienen congelados desde mayo de 2024, con por un hijo, por dos hijos y por tres o más hijos. Complemento Leche del Plan de los Mil Días: Este beneficio acompaña la movilidad de Anses y en enero de 2026 será de $47.340, destinado a familias con hijos menores de 3 años o personas gestantes.

Sumando la Tarjeta Alimentar, una familia de la Asignación Universal por Hijo con un menor de edad cobrará un total de $152.664,40. En caso de tratarse de un menor de hasta 3 años, el pago será de $200.004,40, y $225.108 si no sufre retención.